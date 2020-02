Großfahndung nach Schießereien : Elf Tote in Hanau – mutmaßlicher Schütze tot

In Hanau starben neun Menschen durch Schüsse vor zwei Shisha-Bars, mehrere Personen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter und eine weitere Person wurden tot in einer Wohnung aufgefunden. Die Hintergründe sind bislang noch unklar.

Nach den tödlichen Schüssen auf neun Menschen in Hanau ist der mutmaßliche Täter tot. Polizisten hätten am frühen Donnerstagmorgen in einer Wohnung zwei weitere Leichen gefunden. Unter diesen sei mit hoher Wahrscheinlichkeit der Täter, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe keine Hinweise auf weitere Täter. Die Polizei hatte die Zahl der Toten zunächst mit acht, am Morgen mit neun angeben. Außerdem wurden nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt.

Nach Zeugenaussagen zu einem Fluchtfahrzeug seien Spezialkräfte der Polizei in eine Wohnung im Stadtteil Kesselstadt eingedrungen, sagte der Sprecher. Dort seien die beiden Toten entdeckt worden. Die Ermittlungen zu ihrer Identität seien noch nicht abgeschlossen. Angaben zu ihrer Nationalität wie zur Nationalität der neun zuvor erschossenen Menschen könnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei erklärte, dass am Mittwochabend gegen 22 Uhr an zwei verschiedenen Tatorten in Hanau Schüsse gefallen seien. Im Bereich Heumarkt sei mindestens eine Person schwer verletzt worden – von dort sei ein dunkles Fahrzeug davongefahren. Ein weiterer Tatort wurde im Bereich des Kurt-Schumacher-Platz gemeldet, einem zentralen Platz im Stadtteil Kesselstadt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und sicherte die Tatorte weiträumig ab. Auf Videos in Sozialen Netzwerken war ein Hubschrauber zu hören.

Am Tatort im Stadtteil Kesselstadt laufen die kriminaltechnischen Untersuchungen. Um ein beschädigtes Auto, das mit Rettungsdecken abgedeckt war, wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Feuerwehrzelt aufgebaut, das auch als Sichtschutz diente. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Schwer bewaffnete Beamte sicherten ihn. Dort sollen zuvor ebenfalls an oder womöglich auch in einer Art Kiosk Schüsse gefallen sein.

Immer wieder tauchten Menschen am Absperrband in dem Stadtviertel mit vielen Wohnblocks auf. Unter ihnen war ein 24-Jähriger, der nach eigenen Angaben der Sohn des Kioskbesitzers ist. Er sei bei der Tat nicht vor Ort gewesen, sein Vater, wie er erst später erfahren habe, auch nicht. Als er von den Schüssen gehört habe, sei er sofort hergekommen. „Ich habe erstmal einen Schock bekommen.“ Die Opfer seien Leute, „die wir jahrelang kennen“. Es seien zwei Mitarbeiter und eine Person, die er schon von klein auf kenne. „Wir kennen sowas nicht, wir sind auch nicht mit Leuten zerstritten. Wir können es uns das gar nicht vorstellen. Es war ein Schock für alle.“

„Echtes Horrorszenario“

Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) zeigte sich erschüttert. Es sei ein Abend, „wie man ihn sich schlimmer nicht vorstellen kann“, sagte Kaminsky der „Bild“-Zeitung. Er sei „tief betroffen“.

Die Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Hanau, Katja Leikert (CDU), schrieb nach den tödlichen Schüssen bestürzt: „In dieser fürchterlichen Nacht in Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid“, so die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion am Donnerstagmorgen auf Twitter. „Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle. Danke an alle Einsatzkräfte!!“ Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie: „Ich bin erschüttert darüber, was passiert. Ich verfolge das Geschehen auf Twitter.“

Die Hintergründe des Geschehens sind bislang unklar. Auf Twitter verbreitete ein Nutzer ein Video, das die Festnahme eines Tatverdächtigen zeigen soll. Das konnte die Polizei gegenüber der F.A.Z. nicht bestätigen. Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise zu den Ereignissen oder den flüchtigen Tätern unter der Rufnummer 06181 100-123.

Hanau liegt im Main-Kinzig-Kreis etwa 20 Kilometer östlich von Frankfurt am Main und hat etwa 100.000 Einwohner.