Hanau : Acht Menschen erschossen – Täter flüchtig

In Hanau sind am späten Mittwochabend acht Menschen durch Schüsse getötet worden. Das bestätigte die Polizei gegenüber der F.A.Z. Mindestens fünf Personen wurden schwerverletzt, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Zuvor hatte „op-online.de“ über den Vorfall berichtet. Die Täter sind weiter flüchtig.

Die Polizei teilte mit, dass am Mittwochabend gegen 22 Uhr an zwei verschiedenen Orten in Hanau Schüsse gefallen seien. Im Bereich Heumarkt sei mindestens eine Person schwer verletzt worden – von dort sei ein dunkles Fahrzeug davongefahren. Ein weiterer Tatort wurde im Bereich des Kurt-Schumacher-Platz gemeldet, einem zentralen Platz im Stadtteil Kesselstadt.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und sicherte die Tatorte weiträumig ab. Auf Videos in Sozialen Netzwerken war ein Hubschrauber am Himmel zu hören. Eine Auseinandersetzung hat sich offenbar vor der Bar „Midnight“ zugetragen.

Polizei fahndet nach Tätern

Zunächst sei eine Shishabar in der Hanauer Innenstadt angegriffen worden. Laut Augenzeugen sind acht bis neun Schüsse gefallen. Mindestens eine Person sei leblos auf dem Boden liegen geblieben. Anschließend seien der oder die Täter in den Stadtteil Kesselstadt gefahren, wo weiter geschossen wurde – wieder in oder vor einer Shishabar. Auch hier sollen Menschen gestorben sein. Eine weitere Schießerei im Stadtteil Lamboy wurde nicht bestätigt. Die Polizei teilte lediglich mit, dass sie dort mit einem Großaufgebot im Einsatz war, getötet sei laut eines Sprechers der Staatsanwaltschaft dort aber niemand. Die Polizei teilte außerdem mit, dass sie in Hanau nach „noch unbekannten Tätern“ fahnde.

Die Hintergründe waren bislang unklar. Auf Twitter verbreitete ein Nutzer ein Video, das die Festnahme eines Tatverdächtigen zeigen soll. Das konnte die Polizei gegenüber der F.A.Z. nicht bestätigen. Die Staatsanwaltschaft will sich noch im Laufe der Nacht zu den Vorfällen äußern. Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise zu den Ereignissen oder den flüchtigen Tätern unter der Rufnummer 06181 100-123.

Hanau liegt im Main-Kinzig-Kreis etwa 20 Kilometer östlich von Frankfurt am Main und hat etwa 100.000 Einwohner.