Das Städtische Klinikum in Hanau muss am Mittwochmorgen wegen eines Bombenfundes evakuiert werden. Bild: Ben Kilb

Am Mittwochvormittag herrscht Ausnahmezustand in der Hanauer Innenstadt. Rund 16.000 Menschen werden nach Mitteilung der Stadt von den Evakuierungen betroffen sein, die wegen des Fundes einer 250 Kilo schweren Weltkriegsbombe auf dem Gelände der Firma Heraeus nötig wird. Die Bombe soll im Lauf des Vormittags entschärft werden. Alle Straßen werden in einem Umkreis von 750 Metern um die Fundstelle gesperrt. Nur die Ausfahrt ist noch möglich.

Luise Glaser-Lotz Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Kinzig-Kreis. Folgen Ich folge

Betroffen sind das Altenzentrum Bernhard-Eberhard sowie mehrere Schulen am äußeren Rand des Sicherheitsareals und eine Reihe von Kindertagesstätten. Sie bleiben geschlossen.

Besonders schwierig ist die Evakuierung des Klinikums. Am Dienstag sind viele Patienten, bei denen es möglich war, nach Hause entlassen worden. Die Intensivstationen wurden in sicherere Teile des Klinikums verlegt. Die übrigen rund 400 Patienten werden in zwei Stadtteilturnhallen verlegt.

Geschäfte und Büros im ausgewiesenen Sicherheitsradius bleiben ebenfalls geschlossen. Das gilt auch für das Nachbarschaftshaus Tümpelgarten, das Stadtteilzentrum Süd-Ost, die Jahnhalle, den Hauptfriedhof und die Bürgerservicestelle Hanau.

Die Bahnstrecke Friedberg – Hanau wurde bereits am Dienstagabend teilweise gesperrt. Die Züge fahren nur bis zum Bahnhof Hanau-Nord und von dort wieder in Richtung Friedberg, statt bis zum Hauptbahnhof durchzufahren. Die Busse des öffentlichen Nahverkehrs fahren bis zur offiziellen Sperrung des Gebiets. Danach umfahren sie die Sicherheitszone.

Mehr zum Thema 1/

Die Firmen Heraeus und Vacuumschmelze räumen am Mittwoch die Firmengelände und stellen die Produktion ein. Der am Mittwoch übliche Wochenmarkt findet statt, alle Geschäfte außerhalb des Sicherheitsradius können regulär öffnen. Die Main-Kinzig-Halle wird von der Stadt Hanau während der Zeit der Evakuierung als Notunterkunft zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen gibt es auf der Website www.hanau.de. Am Bürgertelefon (06181- 67660 2000) werden Fragen beantwortet. Es ist am Dienstag bis 22 Uhr erreichbar und am Mittwoch von 6 Uhr an bis zum Ende der Aktion.