Hakenkreuze an Grabsteinen : Frankfurts ältester Friedhof geschändet

In der Frankfurter Innenstadt haben Unbekannte die evangelischen Peterskirche mit Hakenkreuzen und Nazi-Symbolen beschmiert. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Rechtsextremistische Schmierereien auf Frankfurts ältestem Friedhof an der Peterskirche Bild: Stadt Frankfurt

Unbekannte Täter haben nach Angaben der Stadt drei Grabsteine und die Stützmauer an der evangelischen Peterskirche in der Innenstadt mit Hakenkreuzen und anderen Nazi-Symbolen beschmiert.

Die Polizei habe daraufhin die Ermittlungen wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen und Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen, teilte Bürgermeister und Kirchendezernent Uwe Becker (CDU) mit.

Die Schmierereien seien schon am 18. Mai entdeckt worden, sagte eine Dezernatssprecherin. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die rund um dieses Datum die Täter beobachtet haben. Bürgermeister Becker sagte: „Mit Nazi-Symbolen Gräber zu beschmieren ist kein Kavaliersdelikt oder ein Dumme-Jungen-Streich, das ist blanker Rechtsextremismus, den wir in unserer Stadt so nicht dulden und den wir immer auch zur Anzeige bringen.“