Haftentlassung in Corona-Krise : Plötzlich frei

Der Tag, an dem Frank Barringer seine Freiheit wiedererlangte, war nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Er traf ihn unvorbereitet. Ein paar Mitgefangene hatten aufgeschnappt, dass die „Geldsträfler“ entlassen werden sollen. Wegen Corona. Barringer sagt, er habe gedacht: „Eigentlich ist es doch drinnen sicherer als draußen.“

„Geldsträfler“, so nennt er Menschen, die eine Ersatzhaft verbüßen, also wegen eines geringfügigen Delikts zu einer Geldstrafe verurteilt werden und sie ersatzweise in Haft umwandeln, weil sie sie nicht begleichen können. Frank Barringer ist einer von ihnen. Er saß fünf Wochen in der Justizvollzugsanstalt Preungesheim, bis Anfang April sein Name aufgerufen wurde und er seine Sachen packen musste. Eigentlich hätte er bis Juli einsitzen sollen, doch nun war er plötzlich frei.