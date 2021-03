Nach Waffenfund im Taunus : Haftbefehl gegen Soldaten und zwei Familienangehörige

Drei mutmaßliche Rechtsextremisten aus Hessen sitzen nach gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Hessischen Landeskriminalamts in Untersuchungshaft. In der Taunus-Gemeinde Glashütten bei Frankfurt haben Spezialkräfte am Sonntag zunächst einen Bundeswehrsoldaten und einen weiteren Beschuldigten festgenommen. Ein dritter Verdächtiger stellte sich am Sonntagabend.

Die drei Männer sind 20, 21 und 63 Jahre alt und miteinander verwandt. Sie sollen Waffen und Munition gehortet und sich rechtsextrem geäußert haben. Bei der Durchsuchung der Wohnungen und Diensträume stellte die Polizei scharfe Schusswaffen, Munition, Sprengstoff, Schriftstücke und Datenträger sicher.

Verdacht auf Volksverhetzung

Die Ermittlungsrichterin in Hanau erließ am Sonntag zunächst einen Haftbefehl gegen die beiden ersten Festgenommen. Auch gegen den dritten Mann erging ein Haftbefehl.

Behörden ermitteln demnach gegen den Soldaten wegen des Verdachts auf Volksverhetzung, unerlaubten Waffen- und Sprengstoffbesitzes sowie wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Mannschaftssoldat des Heeres, ein Mannschaftsdienstgrad, ist an einem Standort in Baden-Württemberg eingesetzt. Die Ermittlungen werden aber von einer hessischen Staatsanwaltschaft und dem Landeskriminalamt Hessen geführt.