Lokaltermin „Guglhupf & Du“ : Aus der Packung auf den Teller

Im „Guglhupf & Du“ in Frankfurt serviert Dr. Oetker Gebäck aus seinen Backmischungen. Am besten isst man etwas Herzhaftes.

Ein weitläufiger Raum, Tische für zwei und für größere Grüppchen, viel Holz, dazwischen Polstermöbel in bun­­ten Farben. Die Küche ringsum halbhoch verglast. Am Eingang eine Kuchentheke, an der nach draußen verkauft wird und aus der sich der Service die bestellten Stücke für drinnen holt, auf der Speisekarte Süßes neben Herzhaftem. Das könnte ir­gendein Café in irgendeinem Ort sein. Ist es aber nicht, sondern eine „Gugelhupf & Du“-Filiale im Shop­ping­center Skyline Plaza in Frankfurt. Es ist eine von zweien, die es bislang gibt; beide sind in Frankfurt, die zweite ist im Palais Thurn & Taxis unweit der Zeil.

Das Besondere an dem Konzept ist der Betreiber, die Dr. Oetker Hospitality, die zur Oetker-Gruppe gehört. Die Gesellschaft ist 2019 gegründet worden und entwickelt Gastronomiekonzepte, die, wie es im Betriebs­wirte-Deutsch heißt, auf die Marke Dr. Oetker einzahlen. Dass die Gesellschafter der Oetker-Gruppe tief zerstritten den Familienkonzern aufgeteilt haben und letztlich auch daraus die „Gugelhupf & Du“-Idee entstanden ist, muss die Gäste nicht interessieren, eher schon, was ihnen serviert wird: Bis auf Grillgemüse und Salatblätter, Käse und anderes, das für die Zubereitung des deftigen Angebots gebraucht wird, stammt alles von Dr. Oetker, oder besser: sind die Backmischungen und Backzutaten seine Grundlage.