Illustration mit Felsendom : SPD erntet Shitstorm für missglückten Jom-Kippur-Gruß

Eine missglückte Grußbotschaft der hessischen SPD am Vortag des jüdischen Feiertags Jom Kippur sorgt im Internet für Empörung. Die Partei und die Landtagsfraktion hatten auf ihren Social-Media-Kanälen der Plattformen Facebook und Instagram ein Grußwort veröffentlicht, in dem sie allen Jüdinnen und Juden „Gmar chatima tova“ wünschten, den traditionellen Glückwunsch zu dem „Versöhnungstag“, wie es in dem Beitrag heißt. Allerdings illustrierten die Verantwortlichen den Beitrag mit einem Foto des Felsendoms auf dem Tempelberg in Jerusalem, einer heiligen Stätte des Islam, der jedoch an einer auch für Juden bedeutsamen Stelle steht.

Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Nutzer beschwerten sich oder machten sich über den Fehler lustig. Auch der Vorwurf der „antisemitischen Politik“ ließ nicht lange auf sich warten.

Am Morgen des Feiertags veröffentlichten Partei und Landtagsfraktion dann einen langen Beitrag, in dem Christoph Gering, der Leiter der Pressestelle, ausführlich um Entschuldigung bittet. Er schreibt, dass der Fehler allein in seiner Abteilung liege: „Uns ist etwas unterirdisch Dummes passiert, für das wir zu Recht hart kritisiert werden.“

Kein Landtagsabgeordneter und auch kein Mitglied der Parteiführung hätten den Beitrag vorab gesehen. „Schimpf und Schande sollten sich also allein an die Pressestelle und an mich als deren Leiter richten. Ich bitte die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde und alle, die sich von dem Beitrag provoziert, angegriffen oder beleidigt fühlten, aufrichtig um Entschuldigung.“

Offenbar haben Gehring und die Pressestelle damit den richtigen Ton getroffen. Denn abseits der anhaltenden Kritik und weiterer Beschimpfungen wird die Entschuldigungsbitte auch von etlichen Nutzern als glaubwürdig, ehrlich und „absolut ausreichend“ kommentiert.