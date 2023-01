A13 statt A12 : Hessens Grundschullehrer sollen deutlich mehr verdienen

Im Wettbewerb mit anderen Bundesländern hebt das Land Hessen die Besoldung der Grundschullehrer an. Sie sollen so viel verdienen wie Gymnasiallehrer.

Die Landesregierung hebt die Besoldung von Grundschullehrern an. Um im Wettbewerb mit anderen Bundesländern mithalten zu können, werden Lehrer dieser Schulform künftig besser bezahlt: Sie werden eine Stufe höher als bislang in die Besoldungsgruppe A13 eingestuft, die zuvor Lehrerkräften an weiterführenden Schulen vorbehalten war. Das bedeutet für die rund 18 000 Betroffenen rund 500 Euro mehr Geld im Monat. Das Gehalt der Grundschullehrer wird allerdings erst allmählich in sechs Schritten angehoben: Die erste Zulage wird am 1. August 2023 gezahlt. 2028 sollen die Grundschullehrer dann auf dem Niveau der neuen Gehaltsgruppe angelangt sein.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Ministerpräsident Boris Rhein und Kultusminister Alexander Lorz (beide CDU) begründen den Schritt damit, dass Wettbewerbsnachteile gegenüber angrenzenden Ländern vermieden werden sollen. Nordrhein-Westfalen gewährt Grundschullehrern bereits die Gehaltsstufe „A13“, Bayern und Niedersachsen haben dies angekündigt. In Berlin, Thüringen, Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ist die Angleichung ebenfalls schon beschlossen und teilweise schon umgesetzt.

„Wichtiges Signal“

Die Landesregierung setze ein wichtiges Signal im Wettbewerb mit den anderen Ländern, sagte Ministerpräsident Boris Rhein. Mit der Anhebung der Besoldung in den Grundschulen werde außerdem die gesellschaftliche Aufgabe der Lehrer aufgewertet. Lorz rechnet damit, dass die höhere Besoldung für Grundschullehrkräfte dazu beitragen wird, den Beruf noch attraktiver zu gestalten und mehr junge Menschen dafür zu gewinnen. Nach Abschluss der stufenweisen Erhöhungen wird die Landesregierung für die Anpassung jährlich rund 110 Millionen Euro aufbringen.

Die Lehrergewerkschaften kämpfen seit Langem für eine bessere Besoldung der Grundschullehrer. Stefan Wesselmann, der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung Hessen (VBE), findet es gerecht, dass künftig alle Lehrer gleichbehandelt werden. „Die Arbeit der unterschiedlichen Lehrämter ist gleichwertig, auch wenn der Arbeitsalltag nicht gleichartig ist.“ Er rechnet damit, dass die bessere Bezahlung das Lehramt an Grundschulen attraktiver machen wird.

Gewerkschaften zufrieden

Heike Ackermann, stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hessen (GEW), hält die Anhebung ebenfalls für angemessen. „In den Grundschulen werden schließlich die unverzichtbaren Fertigkeiten für den weiteren Bildungsweg der Schülerinnen und Schüler vermittelt.“ Auch die GEW rechnet damit, dass dank A13 der Lehrermangel an Grundschulen schneller überwunden wird. „Hessen drohte durch das lange Zögern der schwarz-grünen Koalition zum letzten Wagen im A 13-Zug zu werden“, sagt der Vorsitzende Thilo Hartmann. „Wir werden uns die konkrete Umsetzung daher genau ansehen und auf mehr Tempo pochen.“

Die Landesregierung regelt auch die Weiterbeschäftigung von befristet beschäftigten Lehrern in den Sommerferien neu. Künftig besteht die Möglichkeit auf Weiterbeschäftigung in den Sommerferien schon nach einer Mindestbeschäftigungsdauer von 30 Wochen – und nicht erst nach einer Mindestbeschäftigungsdauer von 35 Wochen wie bislang. Dadurch sollen deutlich mehr befristet beschäftigte Lehrkräfte als bisher auch in den Ferien weiterbeschäftigt und bezahlt werden.

Mehr zum Thema 1/

Der VBE Hessen wertet dies als Entgegenkommen der Landesregierung, hält jedoch an der Forderung fest, dass die Beschäftigungslücken komplett geschlossen werden sollten. Die GEW ist der Ansicht, dass die Attraktivität des Landes Hessen als Arbeitgeber massiv darunter leide, dass frisch ausgebildete Lehrkräfte ebenso wie viele Vertretungskräfte in den Sommerferien in die Arbeitslosigkeit geschickt würden. „Hier ist Abhilfe dringend geboten. Dabei wird es darauf ankommen, dass die wohlklingenden Ankündigungen tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden“, meint der Vorsitzende Hartmann.