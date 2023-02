Tarek Al-Wazir, der grüne Spitzenkandidat für die hessische Staatskanzlei, kündigt Zumutungen an, falls er gewinnt – will es aber auch nicht übertreiben. Er ist für seine Partei eine Premiere.

Einen „Klima- und Investitionsfonds“ hat der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir für den Fall versprochen, dass er nach der Landtagswahl im Oktober Regierungschef wird. Die Wirtschaft müsse nachhaltig umgebaut und krisenfest gemacht werden, sagte Al-Wazir. Um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden, sei eine Milliardeninvestition nötig, die über die bisher dafür zur Verfügung stehenden Mittel hinausgingen.

Der Minister sprach am Samstag in Wetzlar bei einem Konvent seiner Partei. Sie nominierte mit ihm zum ersten Mal einen Kandidaten, der explizit das Amt des Ministerpräsidenten anstrebt. Die Zeit für den „Dreikampf um die Staatskanzlei“ sei gekommen, meinte Al-Wazir. Schließlich hätten die Wähler die Grünen im Jahr 2018 zur zweitstärksten Kraft gemacht. Damals bekam die CDU einen Stimmenanteil von 27 Prozent. Die Grünen landeten mit 19,8 Prozent knapp vor der SPD. Für die CDU tritt in diesem Jahr Ministerpräsident Boris Rhein an. Für die Sozialdemokraten kandidiert die Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

Auf Joschka Fischers Fußsohlen

Auf deren „Doppelrolle“ in Berlin und Wiesbaden spielten die Grünen mit einem Geschenk für den Kandidaten an: Laufschuhe mit der Aufschrift „Mit beiden Füßen in Hessen“. Das Paar werde er tragen, wenn er im Landtag als Ministerpräsident vereidigt werde, versprach Al-Wazir. Damit würde er in die Fußstapfen von Joschka Fischer treten. Dieser war im Parlament in Sportschuhen erschienen, als er 1985 der erste grüne Minister der Bundesrepublik wurde.

„Wir werden uns verändern müssen, wenn wir unser gutes Leben bewahren wollen“, sagte Al-Wazir, der seit neun Jahren dem schwarz-grünen Kabinett angehört. Dazu gehörten manche Zumutung, der Mut, neue Wege zu gehen, aber auch die Bereitschaft, alle Bürger mitzunehmen. „Ich bin nicht so der Typ Kreuzberg, sondern eher das Modell Doppelhaushälfte“, sagte der Zweiundfünfzigjährige aus Offenbach, der in der Koalition mit der CDU das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten innehat.

Man habe das Land zuerst durch die Corona- und dann durch die Energiekrise geführt, stellte er fest. Zu seinen Erfolgen zählte er die Verkehrswende. Das Vorbild des Deutschlandtickets seien die in Hessen bereits eingeführten Flatrate-Systeme.

Gegenkandidat von der Basis

Auf der Liste der Kandidaten für die Landtagswahl kann Al-Wazir als Mann gemäß den Parteistatuten höchstens den zweiten Rang einnehmen. Dafür bekam er von 820 abgegebenen Stimmen einen Anteil von 86,59 Prozent. Vor der Landtagswahl 2018 hatte er einen ähnlichem Wert erzielt, damals ohne Gegenkandidaten. Am Samstag trat als Vertreter der „Basisinitiative Wurzelgrün“ der Gießener Lehrer Joachim Mietusch gegen ihn an. Er beklagte die aus seiner Sicht viel zu weit gehende Kompromissbereitschaft der Partei und bekam dafür 7,5 Prozent.

Auf den ersten Platz der Liste wählten die Grünen die Wissenschaftsministerin Angela Dorn. Mit 91,7 Prozent konnte sie sich im Vergleich zu ihrem Ergebnis aus dem Jahr 2018 um mehr als zehn Punkte verbessern. In derselben Größenordnung lagen auch die Zugewinne des Fraktionschefs Mathias Wagner. Er verbuchte am Samstag 90,6 Prozent.