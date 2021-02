Grüne Jugend Hessen : Wahlwerbung mit Cannabis-Pflanze

Provozierend: Manche sehen in dem Kommunalwahlplakat der Grünen Jugend Hessen in Hanau eine Grenzüberschreitung. Bild: privat

Empörung und Kritik hat ein Kommunalwahlplakat der Grünen Jugend Hessen in Hanau ausgelöst. Es zeigt eine Cannabis-Pflanze und ist mit dem Text versehen: „Frisches Gras für alle.“ Auf das Plakat aufmerksam gemacht hat Claudia Borowski, SPD-Stadtverordnete und bis zu ihrem Ruhestand Leiterin der beruflichen Eugen-Kaiser-Schule. In der Straße vor der Schule machte Borowski mehrere dieser an Laternenmasten befestigten Plakate aus. Die großflächige Darstellung der Pflanze mit Text wertet sie als unerlaubte Werbung für eine Droge. Das sei eine Grenzüberschreitung und eine Provokation, sagte sie der F.A.Z.

Luise Glaser-Lotz Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Kinzig-Kreis. F.A.Z.

Die Themen Cannabis, Legalisierung des Besitzes und der Konsum von Haschisch oder Marihuana habe überdies nichts mit der Kommunalwahl in Hanau zu tun. Besonders perfide sei es, das Plakat vor einer weiterführenden Schule anzubringen, die von vielen Jugendlichen besucht werde. Nicht weit entfernt gebe es außerdem eine Kindertagesstätte sowie eine Grundschule. „Sollen diese Kinder schon frühzeitig um den Konsum von Drogen beworben werden?“, fragt Borowski. Alarmiert wäre sie nach ihren Worten auch, wenn auf Wahlplakaten für den Konsum von Alkohol oder Zigaretten geworben würde, sagt die ehemalige Schulleiterin.

Mit Bundesthema punkten

Entsetzt über die Plakatierung zeigte sich Oliver Rehbein, Fraktionsvorsitzender der Bürger für Hanau. Ein solches Plakat ausgerechnet vor einer Schule zu positionieren sei an Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten. Die Eugen-Kaiser-Schule besuchten nicht nur erwachsene Meister-Schüler, sondern auch Minderjährige, denen dort noch eine Chance auf einen Bildungsabschluss gegeben werde, weil ihnen aus unterschiedlichen Gründen kein Abschluss in den vorherigen Regelschulen möglich gewesen sei. Ihnen noch ein Plakat zur Legalisierung von Cannabis vor die Nase zu hängen sei blanker Hohn.

Rehbein merkt an, dass die Grünen schon immer Wahlkampfthemen aus Bundes- und Landesebene in den Kommunalwahlkampf getragen hätten, etwa die Atom-Katastrophe in Fukushima. Dadurch wären die Hanauer Grünen, ohne dass sie selbst Verdienste erworben hätten, damals auf mehr als 15 Prozent der Wählerstimmen katapultiert worden. Nun versuchten sie, abermals mit einem Bundesthema zu punkten.

Das Hanauer Ordnungsamt sieht keinen Anlass, gegen die Plakatierung vorzugehen. Wie es auf Anfrage hieß, sei der Inhalt vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Im Text von der Formulierung „Gras“ auf Haschisch zu schließen sei Interpretationssache.

Den Finger in die Wunde legen

Anja Zeller, Kandidatin der Hanauer Grünen für die Oberbürgermeisterwahl und Spitzenkandidatin in der Kommunalwahl, gibt sich gelassen. Es sei das Vorrecht der Jugendorganisation, auch einmal zu provozieren. Allerdings handele es sich um ein ernstes Thema: Illegaler Drogenkonsum sei kein populäres politisches Thema, in Hanau jedoch in Ecken und auf Plätzen sichtbare Realität. Zwar hätten viele gerne eine drogenfreie Welt, doch diese gebe es nicht. Die Grüne Jugend lege mit den Plakaten den Finger in die Wunde, denn in der jungen Generation gehöre Cannabiskonsum zur Lebensrealität, die restriktive Verbotspolitik sei offensichtlich gescheitert. Eine kontrollierte Abgabe würde den Konsum regulieren und gesünder gestalten, den Kontakt der Jugendlichen zu Kriminellen reduzieren und die Qualität des Cannabis sichern. Eine kontrollierte Abgabe würde auch die Polizei entlasten, sagt Zeller. Es gehe bei der Legalisierungskampagne der Grünen also nicht um einen Freibrief für den weichen Drogenkonsum, sondern um die Entkriminalisierung und den Gesundheitsschutz der Nutzer.

„Die Mitglieder der Grünen Jugend aus Hanau freuen sich, dass ihr Plakat zum Thema Cannabis sein Ziel erreicht hat: Die öffentliche Diskussion zur Drogenpolitik wurde angestoßen“, heißt es in einer Stellungnahme der Grünen Jugend Hanau. Laut dem Mitglied Peter Pfeifer wurden etwa zehn solcher Plakate aufgehängt, die zur Kampagne des Grünen Landesverbands gehörten. Es bestehe keine Absicht, die Plakate in absehbarer Zeit zu entfernen. Die Jugendorganisation sei sich einig mit ihrer Mutterpartei in der Einschätzung, dass bei der Drogenpolitik einiges im Argen liege. Während Alkohol weit verbreitet und für Minderjährige zugänglich sei, werde bei Cannabis ein anderes Maß angesetzt. Die Konsumenten würden kriminalisiert, was die Prävention erschwere. Auch in Hanau gebe es einen Schwarzmarkt für illegale Drogen, auf dem Jugendliche und Kinder nicht geschützt seien. Mit der Vision einer Drogenpolitik, an der alle politischen Ebenen mitwirkten, werde gerade die anfälligste Gruppe stärker geschützt.