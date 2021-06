Schlag gegen Drogenhandel : „Ermittlungen in das Dunkelfeld hinein“

Einen Tag nach der bisher größten konzertierten Aktion gegen den internationalen Drogenhandel und andere kriminelle Geschäfte, die über sogenannte Krypto-Handys abgewickelt wurden, ist am Dienstag das ganze Ausmaß des Verfahrens bekannt geworden. Demnach haben die Ermittler es geschafft, in einem bisher einmaligen Ermittlungsverfahren gleich mehrere weltweit agierende Banden zu zerschlagen, die bisher unentdeckt über verschlüsselte Mobilfunkgeräte kommunizieren konnten. Anfangs gelang ihnen das auch unbemerkt – bis sich das FBI einschaltete. 18 Monate lang hörten die Ermittler alle Gespräche mit, verfolgten jeden Schritt der Beschuldigten, deren Anzahl sich gleich einem Schneeball-Effekt immer mehr ausweitete. Schließlich schlugen sie am Montag in mehreren Ländern zu, durchsuchten Lagerhallen, Büros, Privatwohnungen; Allein in Hessen wurden mehr als 130 Objekte durchsucht. 60 Personen wurden dabei festgenommen. Der Schwerpunkt lag in der Rhein-Main-Region, einem der weltweit größten Hauptumschlagsplätze für Drogen.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Am Dienstag äußerte sich die Hessische Generalstaatsanwaltschaft zu dem internationalen Verfahren, das sie auf deutscher Seite mit ihrer Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) maßgeblich vorangetrieben hat – gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA), dem hessischen Landeskriminalamt (LKA) und dem Zollfahndungsamt Frankfurt. Konkret geht es um den Verdacht, über ein Krypto-Netzwerk Geschäfte der Organisierten Kriminalität in großem Stil getätigt zu haben. Die Ermittler sprechen von „schwersten Straftaten“.

Informationen kamen vom FBI

Auf die Spur des Krypto-Netzwerks sind die Strafverfolger der ZIT gemeinsam mit dem BKA über Informationen gekommen, die ihnen die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden weitergegeben hatte. So hatte das FBI schon seit längerem mehrere deutsche Staatsbürger im Fokus, schwere Straftaten zu begehen. Sie verfolgten die Spur – und bezogen die hessische Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität mit ein. Durch Europol wurde Mitte März 2021 eine sogenannte Operational Task Force eingerichtet, die fortan zur Aufgabe hatte, dass Verfahren um das Krypto-Netzwerk zu koordinieren. Was sie dabei mithörten, hatten sie in dieser Schonungslosigkeit auch noch nicht erlebt: Sie erfuhren wo und wie die Drogen beschafft wurden, wo sie gelagert sind; Informationen über Handelswege und Mittelsmänner; wer spurt, und wer nicht. Dabei ging es nicht nur um Drogen, wie die Ermittler feststellten, sondern auch um den Handel mit Waffen. Die Ermittler erfuhren auch, wie viel Geld mit diesem Handel geflossen ist. Im Grunde genommen mussten sie nur mithören, alles dokumentieren – und die Ermittlungsakte, das Sammeln von Beweisen, Zusammenhängen, Verflechtungen, füllte sich von selbst.

Zwei Gruppierungen in Hessen im Visier

Dem Vernehmen nach wurden im Rhein-Main-Gebiet wohl auch deshalb so viele Tatverdächtige ausgemacht, weil die Krypto-Handys in „Insiderkreisen“ nicht einfach gekauft, sondern vermittelt werden. Und das geschehe in der Regel nur an Personen, die man kennt. In Hessen gibt es gleich zwei Gruppierungen, die nun im Zuge des Krypto-Netzwerkes Teil größerer Ermittlungskomplexe geworden sind: Ein Verfahren richtet sich gegen eine Gruppe aus dem Main-Kinzig-Kreis mit derzeit 19 Beschuldigten im Alter von 25 bis 37 Jahren. Die Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen. Gegen fünf der Beschuldigten bestehen Haftbefehle.

Das andere Ermittlungsverfahren betrifft eine Tätergruppierung, die im gesamten Rhein-Main-Gebiet verteilt ist, mit insgesamt 16 Beschuldigten im Alter von 24 bis 46 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, Betäubungsmittel in nicht geringer Menge nach Deutschland eingeführt zu haben. Dafür haben sie Fahrzeuge umgebaut. Zudem sollen sie in eigens dafür vorgehaltenen Laboren selbst Betäubungsmittel hergestellt haben. Eine „Drogenküche“ im Frankfurter Stadtteil Bockenheim wurde unter anderem entdeckt. Auch diese Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen.

Insgesamt acht Beschuldigte befinden sich in Untersuchungshaft. 120 Kilogramm Marihuana, 25 Kilogramm Haschisch, drei Kilogramm Heroin und mehr als 6000 Cannabis-Pflanzen stellten die Beamten sicher. Dazu noch 100 Kilogramm Streckmittel, 30 Kilogramm Amphetamin und 15 Kanister Amphetaminbase sowie mehr als 20 Waffen und mehrere Schusswaffen. 250.000 Euro fanden sie in bar. Mit der Aktion sei es gelungen, „weitreichende Einblicke in das Dunkelfeld krimineller Handlungen bis hin zur Organisierten Kriminalität zu erhalten“, teilte ein Sprecher der ZIT am Dienstag mit.

Mehr zum Thema 1/

Die sichergestellten Datenträger, die bei der Razzia am Montag zusammengetragen worden sind, werden nun weiter ausgewertet. Ebenso wie die Kommunikation, die bis zu der konzertierten Aktion am Montagmorgen noch rege anhielt. Bis zum Schluss hörten die Ermittler die Gespräche ab. Als die Polizei schließlich ihre Wohnungen stürmte, beschrieb ein Ermittler es folgendermaßen: Damit gerechnet hatten die Tatverdächtigen nicht.