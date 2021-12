Pandemie in Hessen : Großer Andrang bei Corona-Impfmarathon im Main-Kinzig-Kreis

Ein zweitägiger Impfmarathon des Main-Kinzig-Kreises ist am Samstagmorgen in Hanau angelaufen. Schon rund zwei Stunden vor dem Start der Aktion um 7.00 Uhr hätten die ersten Impfwilligen vor der August-Schärttner-Halle auf ihre Spritze gegen das Coronavirus gewartet, berichtete Kreissprecher Frank Walzer. Am Vormittag hätten einige Hundert Menschen in der Schlange gestanden.

In der Halle war monatelang auch eines der zwei Impfzentren des Landkreises untergebracht. Der Impfmarathon gehört zu einer ganzen Reihe von Aktionen des Landkreises namens „Dein Pflaster“, bei denen sich Bürgerinnen und Bürger ohne Termin gegen Covid-19 impfen lassen können.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Bei dem zweitägigen Impfmarathon sollten die Schutzimpfungen in der Sport- und Veranstaltungshalle am Samstag und Sonntag jeweils 17 Stunden lang von 7.00 bis 24.00 Uhr gegeben werden. Dafür seien rund 300 Ehrenamtliche im Dienst, sagte Walzer. Für alle über 30 war der Impfstoff Moderna vorgesehen, für Menschen unter 30 Jahren sowie für Schwangere Biontech.

Ermöglicht worden sei der Marathon nach den Worten der Kreisverwaltung von Ehrenamtlichen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Verwaltungen, aus Unternehmen, von Hilfs- und Rettungsorganisationen sowie medizinischem Personal, das mit seinem unentgeltlichem Einsatz ein Zeichen setzen wolle.

Hospitalisierungsinzidenz über 5

Die für die Einschätzung der Corona-Lage wichtige Hospitalisierungsinzidenz ist in Hessen derweil abermals gestiegen. Nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden vom Samstag lag die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in Krankenhäusern pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen zuletzt bei 5,02 nach 4,93 am Tag zuvor. Vor einer Woche lag der für die jeweils geltenden Corona-Regeln wichtige Wert bei 4,26.

Mehr zum Thema 1/

Die Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - sank auf 263,5 nach 264,6 am Vortag. Das Berliner Robert Koch-Institut meldete für Hessen 2820 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden und 17 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus (Stand 3.19 Uhr). Damit sind landesweit seit Beginn der Pandemie 424 654 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert worden, 8310 Menschen starben an oder mit dem Erreger.

Auf den Intensivstationen der Kliniken waren nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 305 Betten mit Covid-19-Patienten belegt (Stand 11.05 Uhr), 144 von ihnen wurden beatmet. Laut Ministerium sind 64,8 Prozent der Patienten nicht vollständig geimpft.- Hessen verlängert die Steuererleichterungen für wirtschaftlich von der Pandemie erheblich getroffene Unternehmen und Privatpersonen. „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen Staat und Gesellschaft auch weiterhin vor große Herausforderungen und vor allem vor wirtschaftliche Schäden“, sagte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Samstag in Wiesbaden. „Mit dieser Verlängerung leisten wir unseren Beitrag, um betroffene Steuerpflichtige auch weiterhin zu unterstützen.“

Land gestattet weiter Steuererleichterungen

Steuerpflichtige, die „nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ“ wirtschaftlich von der Pandemie betroffen sind, könnten bis zum 31. Januar 2022 Stundungen, Vollstreckungsaufschub und die vereinfachte Herabsetzung von Vorauszahlungen beim Finanzamt beantragen.

Mehr als 600.000 Anträge auf Corona-bedingte Steuererleichterungen seien bereits bearbeitet worden und damit vorübergehende Liquiditätshilfen von mehr als 9,5 Milliarden Euro geleistet worden.