Energiesparen : „Es geht auch ohne Wäschetrockner“

Nicht nur Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) ruft zum Energiesparen auf. Denn für den Winter müssen die Gasspeicher befüllt werden, und die Unsicherheit um die künftigen Lieferungen aus Russland ist groß. Deshalb mahnt auch Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, mit Strom und Gas sparsam umzugehen. Die F.A.Z. hat Menschen aus Frankfurt und Umgebung gefragt, wie sie mit dem Thema umgehen.

„Wir werden uns einschränken müssen“

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Ein bisschen Wasser, ein bisschen Strom sparen – „mehr kann man eigentlich nicht machen“, sagt Sebastian Darr. Der Vierzigjährige, der als Einzelhandelskaufmann bei einem Blumenhändler arbeitet, lebt mit Frau und Kindern, fünf und sechs Jahre alt, in einem Zweifamilienhaus in Schmitten. Geheizt wird mit Öl. „Die Nebenkosten werden steigen, und wir werden uns einschränken müssen“, sagt der Alleinverdiener. Dem Herbst tritt er jedoch resolut entgegen. „Dann geht es halt öfter auf den Spielplatz statt ins Kino oder in den Wald statt in den Zoo.“ Darüber müsse man in der Familie reden und trotzdem positiv bleiben. „Man muss den Kindern Freude bringen.“ Kürzer duschen, Fernseher und Stereoanlage komplett ausschalten, statt im Stand-by-Modus laufen zu lassen – für solche Themen sei seine Familie schon immer sensibilisiert. Auch dafür, gebrauchtes Wasser nicht einfach auszuschütten, sondern aufzufangen und im Garten zu verteilen. Die Kinder spielten ohnehin gern mit Wasser. Dass der Rasen im Garten inzwischen trocken ist, stört ihn jedoch nicht – „na und“.

„Ich lebe schon immer bewusst“

„Die Lage ist ernst“, sagt Beate Sander, „aber ich kann es nicht mehr hören.“ Die Rentnerin, die ein Mehrfamilienhaus im Frankfurter Stadtteil Bornheim besitzt, wünschte sich „mehr Gelassenheit“ bei dem Thema und „weniger Panikmache“. Von den gestiegenen Gaspreisen blieb die Vermieterin, die vor drei Jahren eine neue Gasheizung hat einbauen lassen und seitdem weniger Energie verbraucht, bisher verschont. Der vereinbarte Festpreis mit dem Energieversorger läuft noch bis September. Dass die Preise deutlich steigen werden, darauf ist sie eingestellt. Sander sieht sich in der „privilegierten Situation“, höhere Preise auch bezahlen zu können, wie sie sagt. Drum lehnt sie Energie-Entlastungspakete wie zuletzt nach dem Gießkannenprinzip ab. Als Privatmensch sieht sie gleichwohl nur die Möglichkeit, „auf kleine Sachen zu achten“, etwa darauf, die Hände nur mit kaltem Wasser zu waschen oder kürzer zu duschen. „Das war bei mir bisher schon immer eine Sache von nur zwei Minuten.“ Auch hätten die Mieter seit jeher akzeptiert, dass die Heizung zwischen 23.45 und 5 Uhr abgestellt werde. „Im Winter muss man dann schauen, ob man die Heizkörper eine Stufe herunterdreht.“ Das halte sie für machbar, sagt die Frankfurterin, die eine RMV-Jahreskarte besitzt und lieber mit Bus und Bahn fährt als mit dem Auto. „Ich gehe schon immer bewusst mit dem Thema um.“