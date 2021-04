Grie Soß zu Ostern : Die sieben Kräuter direkt aus der Gärtnerei

Zu Ostern gehört die „Grie Soß“ in Hessen dazu. Im Hofladen von Rainer Schecker in Oberrad ist der Andrang deswegen groß. Hier gibt es Kräuter für die Zubereitung und das fertige Produkt zu kaufen.

Frisch müssen sie sein, da sind sich die Wartenden vor dem Hofladen von Rainer Schecker in Oberrad einig. Darum sind sie hier. „Ostern ohne Grüne Soße ist undenkbar“, sagt eine Frau und deckt sich reichlich ein: „Zwei große Gläser Fertige, drei kleine Gehackte und zwei Rollen.“ Bei Schecker werden auch jene glücklich, die Petersilie, Pimpernelle, Kerbel, Kresse, Sauerampfer, Borretsch und Schnittlauch nicht selbst zerkleinern wollen: Für sie gibt es die Soße nach altem Familienrezept mit reichlich gehacktem Ei auch fix und fertig im Glas. Gekühlt hält sie vier Tage und ist am Donnerstagmorgen ebenso gefragt wie Gläser mit den gehackten Kräutern.

Puristen setzen dagegen auf die klassischen Papierpäckchen mit den ganzen, noch nicht gehackten Kräutern. „Bis in die Nacht haben wir gerollt“, sagt die Mitarbeiterin am Tresen. Weil viele das Traditionsgericht nicht wie sonst zu Ostern in einer Wirtschaft essen könnten, sei die Nachfrage im Hofladen und auf dem Markt an der Konstablerwache besonders groß. Laufend kommen Vorbestellungen herein. Die Mitarbeiterinnen packen Pakete und Gläser in Körbe und Taschen und rechnen das Pfand für das Leergut ab.

Bedienung an zwei Stellen gleichzeitig

„Wir sind so froh, dass wir morgen nicht schließen müssen“, sagt die Verkäuferin. Das wäre für das Geschäft mit den Kräutern fatal gewesen. Damit die Schlange vor dem Hof nicht bis in den angrenzenden Wald reicht, hat Schecker neben dem Laden einen Verkaufswagen aufgestellt. So kann nun an zwei Stellen gleichzeitig bedient werden. Auch die Öffnungszeiten sind deutlich erweitert worden: Von 8.30 bis 18 Uhr hat der Hofverkauf an den vorösterlichen Tagen geöffnet.

Ähnlich machen es viele andere Oberräder Kräutergärtner. Sie haben die Zutaten für die Soße in den Gewächshäusern herangezogen, denn auf dem freien Feld war wegen der Witterung noch nicht genügend zu ernten. Aber der Verkauf an Endverbraucher ist für die Oberräder Gärtner derzeit besonders wichtig: Seit einem Jahr fehlen ihnen Gastronomen und Caterer als Kundschaft.

Darum haben sich manche auch etwas Besonderes einfallen lassen, wie etwa die Gärtnerei Huber, die in den sozialen Medien mit ihrem „Grie-Soß-Drive-in“ wirbt: Dabei wird vorbestellte und bezahlte Ware durch das Autofenster oder in den Fahrradkorb gereicht.