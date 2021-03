Gebeizter Lachs : Einreiben statt eingraben

Aktualisiert am

Graved Lachs ist eine skandinavische Spezialität. Das Beizen gelingt aber auch in der heimischen Küche – und eignet sich ebenso für andere Fische.

Eingegraben wird der Lachs schon lange nicht mehr. Spätestens seit es Kühlschränke gibt, ist diese alte Technik zum Reifen und Haltbarmachen mehr oder weniger verschwunden. In früheren Zeiten war sie allerdings über ganz Skandinavien verbreitet, und darum heißt der „Graved Lachs“, die längst auch bei uns als feine Alternative zum klassischen Räucherlachs beliebte Spezialität, wörtlich übersetzt tatsächlich „eingegrabener Lachs“.

Entwickelt haben die uralte Methode mit den eingesalzenen und dann in Erdlöchern vergrabenen Fischen wahrscheinlich schon die Wikinger, das norwegische Wort „gravlaks“ lässt sich jedenfalls bis ins Jahr 1348 zurückverfolgen. Um die frischen Lachse, die es damals in den Meeren und Fjorden des Nordens in Hülle und Fülle gab, haltbar zu machen, wurden sie nach dem Ausnehmen mit Salz, Zucker, Dill und Gewürzen eingerieben und für mehrere Tage – mitunter Wochen – vergraben und mit Brettern und Steinen beschwert. Durch das Zusammenwirken der Beize mit dem Druck wurde dem Fisch Wasser entzogen, und er wurde nicht nur haltbarer, sondern auch aromatischer.