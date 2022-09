Lokalgeschichte : Glashütten und der Todes-Richter

Im Jahr 1963 zog ein Mann in den Taunus, der im Nationalsozialismus an Dutzenden ­Hinrichtungsurteilen beteiligt war. Wie eine Gemeinde mit einem braunen Fleck in ihrer Geschichte umgeht.

Manfred Roeder: Richter im sogenannten Dritten Reich und in den sechziger Jahren angesehener Kommunalpolitiker in der Taunusgemeinde Glashütten Bild: Kreisarchiv des Hochtaunuskreises, United States Army Office,

Glashütten braucht einen Historiker. Eigentlich ist die Sache dringend, aber wie es so geht in der Kommunalpolitik und in der Wissenschaft, kann es noch eine Weile dauern, bis eine Person gefunden ist, die mit Fachverstand ein heikles Kapitel der Geschichte der Taunusgemeinde erforscht. Es geht nicht um die Hütten der Glasbläser, die sich vor Jahrhunderten am Emsbach ansiedelten. Auch nicht um den Limes, der die Einwohner der heutigen Ortsteile geteilt hätte in Römer und Germanen. Und auch nur am Rande um die vor allem im Ortsteil Schloßborn bis heute ungeliebte Gebietsreform von 1972, die aus drei Dörfern eine Kommune machte, die heute 5400 Einwohner zählt.

Nein, die Sache ist brisanter. Es geht um einen Mann mit nationalsozialistischer Vergangenheit. Manfred Roeder war Richter unter Adolf Hitler und an Dutzenden Todesurteilen gegen Regimegegner der Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ beteiligt. Im Jahr 1963 kam er aus Neetze bei Lüneburg nach Glashütten. Dort ging er bald in die Kommunalpolitik, war seit 1964 im Gemeindevorstand, seit 1968 Erster Beigeordneter, also Vertreter des Bürgermeisters. Der hieß in jener Zeit Franz Johann Gottschalk. Was wusste der Sozialdemokrat von Roeders Vergangenheit und wie eng arbeitete er bis zu dessen Tod 1971 mit dem „Generalrichter a. D.“ zusammen? Die Frage bewegt viele in Glashütten.