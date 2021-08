Giftanschlag in Darmstadt : Mordversuch an Studenten

Nachdem sechs Menschen am Montag mit Vergiftungserscheinungen vom Campus der Technischen Universität (TU) Darmstadt in Krankenhäuser gebracht werden mussten und eine Person zeitweise in Lebensgefahr schwebte, hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Das teilte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann von der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag mit. Hartmann sagte, dass die schädigende Substanz offensichtlich in verschiedene Lebensmittel gemischt worden sei. Aus diesem Grund sei der Anfangsverdacht für eine vorsätzliche Tat gegeben. Die Polizei hat eine aus 40 Personen bestehende Ermittlungsgruppe mit dem Namen „Licht“ gebildet.

Jochen Remmert Flughafenredakteur und Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

Da nach ersten Ermittlungsergebnissen an mehreren Orten Nahrungsmittel und Wasserbehälter mit chemischen Substanzen versetzt worden waren, appellierte die Leitung der TU Darmstadt an alle Studenten sowie die Belegschaft, in den nächsten Tagen keine in Teeküchen oder anderen Räumen der Universität aufbewahrten Lebensmittel zu sich zu nehmen. Zunächst war auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen worden, dass der falsche Gebrauch von Reinigungsmitteln oder dergleichen zu den Vergiftungserscheinungen geführt haben könnte. Am Montagabend hatte sich aber schon bald der Verdacht erhärtet, dass es sich vermutlich um einen Giftanschlag gehandelt hat.

Alle sechs der vergifteten Personen befanden sich in dem zum Fachbereich Material- und Geowissenschaften gehörenden Gebäude am Campus Lichtwiese, als sich Vergiftungserscheinungen wie Übelkeit und teils verfärbte Gliedmaßen zeigten. Die Betroffenen wurden medizinisch erstversorgt und dann in Krankenhäuser gebracht. Ein 30 Jahre alter Student befand sich nach Angaben der Polizei zunächst in Lebensgefahr, sein Zustand konnte aber später in der Klinik stabilisiert werden. Allen Opfern geht es inzwischen besser. „Große Erleichterung!“, schrieb die Hochschule in einer entsprechenden Twitter-Mitteilung. Auch die letzten beiden Betroffenen könnten noch am selben Tag die Klinik verlassen, hieß es.

Massive Kränkung als Motiv?

Katrin Streich, Kriminalpsychologin und stellvertretende Leiterin des Instituts für Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt, erläuterte auf Nachfrage, dass nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand nur unter Vorbehalt etwas über einen möglichen Täter zu sagen sei. Angesichts des von den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft aber bereits dargestellten Hergangs sei jedoch die Hypothese zulässig, dass der Täter oder die Täterin eine subjektiv als massive Kränkung empfundene Erfahrung im Zusammenhang mit der TU Darmstadt gemacht haben könnte. Einen Akt situativer oder affektiver Gewalt hält die Kriminalpsychologin für weniger wahrscheinlich. Das Vorgehen spreche für eine möglicherweise auch über längere Zeit geplante und gut vorbereitete Tat.

Läge ein solcher im Moment noch spekulativer Fall vor, habe die betreffende Person zuvor mit einiger Wahrscheinlichkeit auch ein spezifisches Verhalten gezeigt, sich beispielsweise im Familien- oder Freundeskreis nur noch über ein Thema geäußert. An dieser Stelle biete sich dann auch ein Ansatzpunkt für ein präventives Vorgehen, immer vorausgesetzt, dass diese Veränderung von Dritten wahrgenommen werde.

Der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch (Die Grünen) zeigte sich erschüttert und wünschte den Betroffenen eine rasche Genesung. Es müsse nun alles getan werden, um die Sicherheit der Studierenden und der Beschäftigten der TU Darmstadt garantieren zu können, sagte er.