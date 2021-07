Von Hessen nach Namibia : Der Prinz, den sie Onkel Oom nennen

Stephan Hock hat seine Sachen gepackt und ist ausgewandert. Nach Namibia. 15 Jahre ist das her. In der neuen Heimat hat er ein Restaurant aufgebaut, das zu den besten des Landes gehört.

Um zu Hause anzukommen, hat Stephan Hock rund 11.500 Kilometer zurücklegen müssen. Einmal von Gießen nach Brakwater, von Mittelhessen in die Savanne. Wer den Auswanderer dort besuchen will, muss die namibische Hauptstadt Windhoek in nördlicher Richtung verlassen. Am Straßenrand stehen Dornbüsche und trockene Gräser, bis nach einer Etappe auf der Schotterpiste das Tor zur Immanuel-Lodge auftaucht. Dort heißt Hock seine Gäste seit knapp 15 Jahren willkommen.

An diesem Sonntagmittag ist nicht viel los. Eine Familie isst zu Mittag; am Wasserloch trinken ein paar Antilopen. Hock, Hotelier und Koch in Personalunion, unterhält sich kurz mit seinen Gästen. Dann setzt er sich auf die Terrasse und erzählt von seinem alten und seinem neuen Leben. Eine verrückte Geschichte sei das, sagt er.

Sein altes Leben hat Hock in Gießen verbracht und dort die Mittelhessische Anzeigen-Zeitung verlegt. Noch dazu war er Handelsrichter und Inhaber mehrerer Reisebüros. „Das lässt man nicht von heute auf morgen einfach allein und haut ab“, sagt er. Seine Frau Sabine hat damals als Krankenschwester gearbeitet, ihre gemeinsamen Töchter waren sieben und elf Jahre alt. Eigentlich, sagt Hock, habe es keinen Grund gegeben, Deutschland zu verlassen. Warum hat er es dennoch gemacht?

Alles begann 2005 im Karneval. In Gießen waren Hock und seine Frau als Prinzenpaar unterwegs. Mehr als 100 Termine hatten sie in einem Monat: Sie besuchten Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime. „Das hat enorm viel Freude gemacht, das ging aber auch unter die Haut“, sagt Hock. Dann kam der Aschermittwoch, das donnernde Helau verstummte, und die Gaudi war mit einem Mal vorbei. Bis ein Freund sagte, in Namibia könne er weiterfeiern.

Als er dort war, geschah etwas mit ihm

Ein Hesse hatte den Karneval vor knapp 70 Jahren in das damalige Südwestafrika gebracht, das von 1885 bis 1915 eine deutsche Kolonie gewesen war. Seither gibt es dort Straßenumzüge, Prinzenbälle und Büttenreden, meist im März oder April. Das wollte Hock unbedingt erleben. Als er dort war, geschah etwas mit ihm, was er bis heute nur schwer in Worte fassen kann. „Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben so ein ganz tiefes Gefühl von Heimat verspürt.“ Es folgten weitere Reisen nach Namibia, erst mit seiner Frau, dann auch mit den Kindern. Schließlich fragte Hock seine Familie: „Könnt ihr euch vorstellen, dass wir unser Leben künftig dort verbringen?“

Hock hört auf sein Herz, vertraut seinen Sinnen. Ein Jahr lang bereitet er sich gemeinsam mit der Familie akribisch auf den Umzug vor. Sie verkaufen ihr Haus in Gießen und reduzieren ihr Hab und Gut auf einen halben Container. Im September 2007 verlassen sie ihre alte Heimat. Der Abschied von Freunden und Familie habe am meisten wehgetan. „Auch wenn die Freude auf das neue Zuhause sehr groß war.“

Ihr Zuhause sind seitdem zehn Hektar Land, eine Lodge mit einem Haupt- und mehreren Gästehäusern. In Deutschland wären sie damit Kleinbauern, sagt Hock. Für namibianische Verhältnisse sei es ein Schrebergarten. Die großen Nachbarfarmen locken Touristen mit Leoparden, Nashörnern, Krokodilen und Giraffen. Da können sie nicht mithalten. Statt auf spektakuläre Safaris setzt Hock auf Herzlichkeit: Wer bei ihm zu Gast ist, soll sich fühlen wie ein Teil der Familie.