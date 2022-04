Unfall in Mittelhessen : Gang über die Gleise endet mit dem Tod

Eine 55 Jahre alte Mutter und ihre 20 Jahre alte Tochter sind in Linden im Kreis Gießen beim Versuch, Gleise zu überqueren, von einem Zug erfasst worden und gestorben. Die Mutter sowie ihre zwei Töchter im Alter von 20 und 19 Jahren wollten am Dienstagabend am Bahnhof Großen-Linden einen Zug auf einem anderen Bahngleis erreichen und überquerten daher unrechtmäßig die Gleise, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte.

Ein Regionalzug habe die beiden Frauen mit einer Geschwindigkeit von etwa 160 Kilometern je Stunde erfasst. Die 19 Jahre alte Tochter überlebte.

Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an

Die ältere Tochter soll laut Polizei die herannahende Regionalbahn bemerkt haben. Sie habe noch versucht, ihre Mutter zurückzuziehen. Beide Frauen seien dann jedoch von dem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.

Die 19 Jahre alte Tochter sowie einige Fahrgäste in dem Zug erlitten nach dem tödlichen Unfall einen Schock und mussten ärztlich behandelt werden. Der Zug war laut Polizei auf der Durchfahrt von Treysa in Richtung Frankfurt. Der Streckenabschnitt zwischen Großen-Linden und Langgöns war nach dem Unfall mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.