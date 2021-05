Ehemaliges Notaufnahmelager : Visitenkarte für gelebte Demokratie und Freiheit

Aktualisiert am

Ausgedient: Das ehemalige Notaufnahmelager am Meisenbornweg will das Land zu einem Lern- und Erinnerungsort machen. Bild: Marcus Kaufhold

Es war vor 1989 eine Art Sehnsuchtsort für ungezählte Menschen in der DDR. Das ehemalige Notaufnahmelager am Meisenbornweg in Gießen soll zu einem Lern- und Erinnerungsort werden. Jugendherberge inklusive.