Getunte E-Bikes : Zur Rennmaschine frisiert

Wer sich noch zu Fuß auf die Straße traut, sollte sich sicherheitshalber setzen. Deutschland hat ein Tuning-Problem. Wieder. Und es ist diesmal keine tiefer gelegte Karosserie oder das Zündapp-Mofa. Es geht um das Verkehrsmittel, das allein im vergangenen Jahr mehr als zwei Millionen Mal verkauft wurde und rechnerisch schon in jedem achten Haushalt zu finden ist: das immer beliebter werdende E-Bike.

Ganz gewöhnliche Radfahrer, die statt Radlerhosen und Trikot eher legere Alltagsklamotten tragen, schießen in Frankfurt am Mainufer zwischen Eisernem Steg und Untermainbrücke entlang, vorbei an Spaziergängern, Joggern und Jugendlichen auf E-Scootern. Ihr Gefährt sieht aus wie tausend andere. Einzig die unnatürlich hohe Geschwindigkeit macht die Zweiradfahrer verdächtig. Wenn sie wollten, könnten sie auf ihrem Fahrrad bis zu 70 Kilometer in der Stunde fahren.