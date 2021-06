Todesschüsse bei Polizeinsatz : Getöteter war als Gewalttäter bekannt

Aktualisiert am

Der Mann, der beim Polizeieinsatz in Frankfurt-Griesheim getötet wurde, war offenbar hochgefährlich. Er überwältigte nicht nur einen Beamten, bevor dessen Kollegin die Schüsse abgegeben hat. Er war auch im Besitz von Waffen.

Nach dem Tod eines 41 Jahre alten Mannes während eines Polizeieinsatzes in Frankfurt-Griesheim sind die näheren Umstände des Tathergangs noch immer unklar. Wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft und das hessische Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilten, steht das Obduktionsergebnis noch aus. Es sei daher noch nicht geklärt, ob der Mann durch die von dem Beamten abgegebenen Schüsse getötet wurde oder ob er sich anschließend in seiner Wohnung selbst das Leben nahm.

Weiter steht bislang nicht fest, wie viele Schüsse insgesamt abgegeben wurden und aus wie vielen Waffen geschossen wurde. Dem Vernehmen nach soll der mutmaßliche Angreifer zum Zeitpunkt der Schüsse zwei Schusswaffen in der Hand gehalten haben: eine eigene und offenbar auch die Dienstwaffe eines der Beamten, der zu dem Einsatz gerufen worden war. So soll es zu einem Gerangel gekommen sein, infolgedessen der Einundvierzigjährige aus noch ungeklärten Gründen an die Dienstwaffe gelangte.

Sofortiger Angriff auf die Beamten

Der Beamte stürzte bei der Auseinandersetzung die Treppe hinunter und verletzte sich. Seine Kollegin habe daraufhin die Schüsse abgegeben. Der Angreifer wurde dabei schwer verletzt und zog sich den Erkenntnissen zufolge mit den Waffen in seine Wohnung zurück.

Inzwischen steht fest, warum die Streife zu dem Haus des Einundvierzigjährigen gerufen wurde. Ein Zeuge hatte gegen 11.30 Uhr den Notruf gewählt und angegeben, er habe „seltsame Geräusche“ gehört. Die Streife fuhr daraufhin zu dem Mehrfamilienhaus in die Erzbergerstraße und fand den Mann vor. Als sie an der Wohnungstür klopften, soll er bereits mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffnet gewesen sein. Außerdem trug er eine Schutzweste, wie das Landeskriminalamt weiter mitteilte. Nach derzeitigem Stand soll er die Beamten sofort angegriffen haben.

Nachdem die Schüsse gefallen sind, zogen sich die Streifenbeamten aus dem Haus zurück. Weil sich der Angreifer bewaffnet in seiner Wohnung befand, wurden Beamte des Spezialeinsatzkommandos angefordert. Sie fanden bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung die Leiche des Einundvierzigjährigen. Neben einem Messer wurden Schusswaffen gefunden sowie ein sogenannter Blitzknallsatz. Aus diesem Grund wurden auch Sprengtechniker des Landeskriminalamtes in den Einsatz eingebunden.

Die Durchsuchung der Wohnung sowie die Auswertung der dort sichergestellten Gegenstände wie auch die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Todesumständen dauern weiter an, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Beamte, der die Treppe hinuntergestoßen worden war, wurde bei dem Einsatz verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der 41 Jahre alte Tote war polizeilich bekannt, unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz sowie Körperverletzungsdelikten.