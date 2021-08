Diffuses Infektionsgeschehen : „Keiner weiß mehr, wo er sich angesteckt hat“

Die Zahl der Neuinfektionen in Frankfurt und Offenbach steigt weiter, in beiden Städten kratzt die Inzidenz nun schon am Grenzwert von 100. „Wir sehen jeden Tag, dass die Zahlen doch schneller in die Höhe gehen, als wir das befürchtet hatten“, sagt Peter Tinnemann, Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes. Die Delta-Variante des Coronavirus sei eben deutlich ansteckender als der Wildtyp des Virus.

Steigt die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche, über 100, müssen daher die Einschränkungen gemäß der Vorgaben des hessischen Corona-Kabinetts in einer Allgemeinverfügung in Frankfurt beschlossen werden. „Alle Schutzmaßnahmen muss man jedoch immer wieder daraufhin prüfen: Macht das Sinn?“ Die Einkaufsstraße Zeil etwa habe er bisher nicht so voll erlebt, dass dort eine Maskenpflicht angezeigt gewesen wäre. „Wir setzen auf eine verständnisvolle Bevölkerung: Wenn ich keinen Abstand halten kann, dann setze ich eine Maske auf, um andere nicht anzustecken.“

Das Infektionsgeschehen in Frankfurt sei weiterhin sehr diffus, es gebe mehrere kleine Ausbruchsgeschehen, aber es werde immer schwieriger, sie auf ein Ereignis zurückzuführen. „Die Menschen sind mittlerweile wieder so aktiv, dass fast keiner auf Nachfrage klar sagen kann, wo er sich angesteckt haben könnte.“

Bundeswehr soll Gesundheitsamt unterstützen

Wenn in der kommenden Woche wieder die Schule beginnt, werden die verbindlichen Selbsttests für Schüler dreimal in der Woche wahrscheinlich zahlreiche Corona-Infektionen zutage fördern, von denen die Kinder und ihre Familien bis dahin noch gar nichts wussten. „Ich wünsche es mir nicht, dass es so kommt, aber wir werden sicher einige finden“, sagt der Leiter des Gesundheitsamts. Aber er vertraut auf die an den Schulen eingeübten Verfahren. „Das sind ja mittlerweile alle Corona-Profis, auch die Kinder sind es.“

Seine Tochter erinnere ihn zuweilen daran, auf jeden Fall eine Maske einzustecken, wenn er sie zur Schule bringt. Dass nicht alle Eltern hinter der Maskenpflicht für Schulkinder stehen, sei ihm bewusst, aber der Mediziner hält nach wie vor die Maske für den besten Schutz vor einer Ansteckung. Die in Frankfurt für Schulen erarbeiteten Vorgaben hält Tinneman für „sehr rational“: „Hier wurden nicht sofort ganze Klassen in Quarantäne geschickt, sondern man hat fallbezogen entschieden. Das ist ja auch etwas, was sich andere jetzt zunehmend von uns abgucken.“

Wenn die Zahl der Neuinfektionen weiter steigt, wird auch die telefonische Nachverfolgung möglicher Infektionsketten für das Gesundheitsamt aufwendiger. Daher stockt die Behörde gerade massiv das dafür vorgesehene Personal auf, wie Tinnemann bestätigt. Auch Soldaten der Bundeswehr, die ihren Einsatz in Frankfurt eigentlich schon beendet hatten, seien dafür kurzfristig wieder abgestellt worden. Deren Aufgabe sei im Laufe der Zeit keineswegs einfacher geworden. „Die Menschen, die wir anrufen müssen, sind herausgefordert durch die Komplexität der Rechtsverordnungen“, beschreibt es Tinnemann. In den Telefonaten müssten viele Fragen nach dem derzeit richtigen Verhalten beantwortet werden.

Impfung als bestmöglicher Schutz

Als bestmöglichen Schutz vor einer schweren Erkrankung mit Covid-19 sieht Tinnemann weiterhin die Impfung. Da die Ständige Impfkommission (STIKO) nach Abwägung von Risiken und Nutzen nun auch die Impfung von zwölf bis 17 Jahre alten Kindern empfiehlt, appelliert der Leiter des Gesundheitsamts an die Eltern, so bald als möglich die Impfangebote von Kinder- und Hausärzten zu nutzen. Auch in den Impfzentren seien Kinderärzte als Ansprechpartner, um eine altersgerechte Beratung zu gewährleisten, so Tinnemann. Mobile Teams will er dagegen lieber nicht direkt auf die Pausenhöfe schicken: „Schulen sind ein Ort des Lernens, nicht des Impfens.“

Die Impfangebote der Malteser, der Johanniter und des Roten Kreuzes, die im Auftrag des Gesundheitsamts in den Stadtteilen unterwegs sind, um dort eine Immunisierung so einfach wie möglich zu machen, werden nun auch im Internet angekündigt.