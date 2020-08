Connemaraponys : Robust und pflegeleicht

Was macht ein Vater von fünf Kindern, der sie gut aufgehoben wissen will, am besten draußen an der frischen Luft? Er kauft ein Pferd. Und noch einen Schuppen von der Größe einer Gartenlaube. Die Gelegenheit war günstig. Ihr Besitzer, ein Pelzhändler, war gerade pleitegegangen. Fünfzig Jahre ist das jetzt her. Kurt Hillnhütter erinnert sich schmunzelnd daran. Die Kinder sollten ihre Freizeit sinnvoll verbringen, eine Aufgabe haben, nicht auf dumme Gedanken kommen. Tochter Sabine war damals acht Jahre alt. Sie hockt jetzt neben dem Vater auf der Bank, den Rücken angelehnt an die Holzwand des Reitstalls. Sie haben unübersehbar expandiert. Längst hat sich das Gestüt Glaskopf als Zucht für Connemaraponys etabliert. Die alte Hütte, die nicht viel mehr war als ein Unterstand, gibt es immer noch, in Sichtweite des heutigen Stalls. Auf 42 Hektar bewirtschafteten Wiesen verteilen sich gut zwanzig Pferde, die meisten davon Schimmel. Es gibt Damen in der Region, die den Bus hinauf nach Glashütten nehmen, „um Pferde zu gucken“. Am liebsten im Frühjahr, wenn sich bei den Tieren Nachwuchs einstellt. In diesem Jahr waren es nur zwei Fohlen, im nächsten sollen es vier werden.

Die Gespräche auf der Bank gelten dem Tagesplan. Gras mähen oder nicht? Im Wetterbericht war von Regen die Rede, schlecht fürs Heu. Aber meistens bleibt der angekündigte Niederschlag aus. Also doch mähen. Die Sommer sind länger und trockener geworden. Die Fichten rund um den Reitstall mussten gefällt werden, der Borkenkäfer hat sie auf dem Gewissen. Von den beiden betagten Hofhunden hört einer nicht mehr. Da kann auch Sabine nicht helfen, obwohl sie studierte Tierärztin ist und zusammen mit ihrem Mann Thomas Bachmann eine Kleintierpraxis hier im Ort betreibt.

„Ich hatte ja keine Ahnung von Pferden“

Fortsetzung der Plauderstunde auf der Bank. Sabine relativiert die Erzählungen des Seniors. In der Idylle Glashüttens auf dumme Gedanken kommen? Abwegig. Aber schön sei die Kindheit gewesen, klar. Mit Reitstunden in Heftrich. Hoch zu Pferd eine Stunde hin, eine zurück. Der Vater selbstkritisch: „Ich hatte ja keine Ahnung von Pferden“, aber ein Faible für Tiere. 1964 ist er in die Rhein-Main-Region gewechselt, weil er in Frankfurt eine Firma für Maschinenbau übernommen hatte. Aber in die Metropole zu ziehen kam für ihn, der im vierten Lebensjahrzehnt mit Reitstunden in Naurod begonnen hatte, nicht in Frage, der Taunus sollte es sein. Jagdreiten war seine Sache, vor allem Kutsche fahren. Von Einspännern bis Vierspännern. Jetzt, mit 85 Jahren, fährt er nicht mehr. Die 15 Kutschen, die Spinnweben angesetzt haben, sind in einer Halle geparkt, an der Wand hängen Siegerschleifen von Zuchtschauen der vergangenen Jahre.

Der Ehrgeiz, sich auf Turnieren zu beweisen, ist unter den Freunden der Connemaraponys alles andere als ausgeprägt. Etwa 95 Prozent ihrer Besitzer gelten als Freizeitreiter, ein Hobby im Sattel ausgesprochen gutartiger, wohltemperierter Geschöpfe. Kräftig gebaut, gut proportioniert, den Rücken mit guter Sattellage. Ein Hingucker nicht nur für Kinder. Die stehen gern am Zaun der Koppel, rupfen Gras für die allzeit verfressenen Vierbeiner, das sie durch den Zaun reichen, und wollen nicht weichen, Auge in Auge mit ihren Lieblingen.

Die Klassifizierung „Pony“ ist irreführend, dabei sind sie größer und mächtiger als die Rasse aus Island, aber die heißen Islandpferde. Als Kurt Hillnhütter sich quasi auf Brautschau begab, waren gerade Islandpferde in Mode. Ein damals populäres Buch hatte ihn überzeugt, das später den Stoff für den Film „Die Mädels vom Immenhof“ liefern sollte. Die Schwärmerei hat er beim Praxistest im Gelände auf dem Rücken eines Islandpferdes dann doch nicht nachvollziehen können – er fiel runter.

Aber die Begegnung mit einem Connemarapony hat ihn auf Anhieb überzeugt, zum Käufer werden lassen. PG Tipps hieß der Wallach eines hessischen Händlers. Mit der Zeit kamen zwei Stuten hinzu, nach der Begegnung mit einem Hengst wurden es vier – der Kreislauf der Natur. Und schließlich war es 1976 mit Golden Dan, der als Elitehengst klassifiziert wurde, an der Zeit für einen eigenen Vererber. Sein Stammbaum ließ sich bis Ende der dreißiger Jahre verfolgen. Auf Golden Dan folgte dessen Sohn Golden Merlin (1986–2012). Inzwischen ist Iwyn der Hengst vom Dienst. „Iwyn überzeugt durch seinen umgänglichen Charakter. Er ist lern- und leistungsbereit und wird geritten und gefahren“, heißt es in einem Flyer des Gestüts Glaskopf. Den Namen haben sie sich in Anlehnung an den 686 Meter hohen Glaskopf einfallen lassen, eine Erhebung am Hauptkamm des Taunus, der von den Koppeln des Gestüts aus zu sehen ist.