Eigentlich wollte die junge Amerikanerin eine Woche in Barcelona verbringen. Frankfurt war nur als Zwischenstopp vorgesehen. Nun aber steht sie im Untergeschoss des Flughafens in einer langen Schlange vor dem Reisezentrum der Bahn und will ein Zug-Ticket nach Heidelberg buchen. So, wie viele andere Lufthansa-Passagiere, deren Flieger nach dem gravierenden IT-Ausfall am Mittwoch nicht abheben konnten. Allerdings sind längst nicht alle so entspannt wie die junge Frau aus Kalifornien.

„Nun werde ich mir halt Heidelberg anschauen“, sagt sie und lacht. Einem Geschäftsreisenden mit dunkler Hornbrille und grauen Haaren, der mit seinem Rollköfferchen direkt vor ihr steht, entfährt hingegen ein Fluch. Er ist mit dem Flugzeug aus Berlin angekommen, will sowieso nur mit der Bahn weiter, kommt aber im allgemeinen Gedränge nicht an den Schalter des DB-Reisezentrums. „Ein Chaos, fast schon wie in Berlin“, schimpft er.

Eine Etage weiter oben in der Abflughalle B stehen die Passagiere in Trauben vor den Lufthansa-Schaltern.Mitarbeiter der Fluglinie in neongelben Westen geben Auskunft, beruhigen aufgebrachte, trösten verzweifelte Gemüter. Sie versuchen es zumindest. „Es tut mir furchtbar leid, ich kann zu einzelnen Flugereignissen nichts sagen“, entschuldigt sich einer von ihnen ein ums andere Mal. Und nein, es gebe auch keine Möglichkeit, sein Gepäck aufzugeben. „Wenn Sie nicht aus Frankfurt kommen, dann übernehmen wir die Kosten für die Hotelübernachtung“, sagt er und drückt einem Passagier einen Zettel mit QR-Code in die Hand. Wenn er den Code mit seinem Handy scanne, erfahre er Neuigkeiten über die verschobenen Starts und Landungen.

Etwas abseits, die Anzeigetafel mit den Flügen aber stets im Blick, steht ein älteres Ehepaar aus Frankfurt. „Um 13.30 sollte unser Flugzeug nach Helsinki gehen“, sagt die Frau. Ganz aufgegeben habe sie die Hoffnung noch nicht. Denn an dem Flug hänge ein ganzer Urlaubstraum: Wenn sie nicht rechtzeitig in Helsinki seien, dann verpassten sie den Weiterflug zum Polarkreis, wo sie eine Abenteuertour mit dem Hundeschlitten gebucht hätten. „Das ist doch unglaublich, dass ein ganzer Flughafen von einem Baggerfahrer lahmgelegt wird“, sagt sie mit Blick auf die Information, dass Bauarbeiter nördlich von Frankfurt Glasfaserkabel durchtrennt und den IT-Ausfall bei der Lufthansa damit verursacht hätten.

Um noch mehr als einen Urlaub geht es bei einer Familie, die auf dem Weg nach Tunesien ist oder das wenigstens sein wollte. Die Frau hält die kleine Tochter an der Hand, der Mann schaut hilfesuchend umher. Sein Schwiegervater sei gestorben, sagt er. Sie müssten so schnell wie möglich in die Heimat kommen. „Sonst schaffen wir es nicht zur Beerdigung.“