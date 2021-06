Gesetzesänderung : Kuren bald wieder Pflicht-Leistung

Einfacher Beschluss, große Wirkung: Schon bald sollen Ärzte wieder Kuren verschreiben können. Der Bundestag hat das entscheidende „Gesetz zu Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung“ schon am 11. Juni verabschiedet. Für alle Heilbäder bedeutet dies, dass die bisherigen Kann-Leistungen wieder zu Pflicht-Leistungen werden. „Damit haben die Bürger einen direkten Zugang zu einem dreiwöchigen Aufenthalt mit Präventionsangeboten in einem anerkannten Kurort“, heißt es vom Hessischen Heilbäderverband. Auch die hessischen Kurorte wie Bad Nauheim und Bad Salzhausen, Bad Orb oder Bad Schwalbach haben in der Folge die große Chance, wieder an alte Zeiten anzuknüpfen. Das Gesetz muss zuvor noch den Bundesrat passieren. „Wir gehen davon auf, dass das Gesetz kurzfristig im Bundesrat beschlossen wird und im Juli oder August in Kraft tritt“, sagt Almut Boller, Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbands.

„In den vergangenen Jahren lag der Schwerpunkt eher auf Rehabilitation“, heißt es beim Bad Nauheimer Stadtmarketing. Nun werde der wichtige Punkt der Prävention wieder stärker in das Blickfeld gerückt. Physio- und psychotherapeutische Anwendungen spornten die Abwehr- und Selbstheilungskräfte an. „Bad Nauheim bietet als Heilbad und Kneippkurort den idealen Rahmen dafür“, wirbt Bürgermeister Klaus Kreß (parteilos).