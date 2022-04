Gerichtsvollzieher : Die ungebetenen Besucher

Die Wände des Flurs sind vergilbt, in der Luft steht kalter Rauch. Das Hotel Elbe im Bahnhofsviertel ist keine Nobelherberge. Uwe Schneider klopft an die schmale Tür am Ende des Gangs. Nichts regt sich. Der Sechsundfünfzigjährige tritt noch einen Schritt näher. „Guten Tag“, ruft er. „Mein Name ist Schneider, Obergerichtsvollzieher.“ Keine Reaktion. „Ich habe da was gegen Sie vorliegen. Machen Sie doch bitte auf.“ Schneiders Ton ist bestimmt, aber jovial, mit hessischer Einfärbung. Seit 27 Jahren macht er den Job, tausend-, zig­tausendmal hat er diese Sätze gesagt, während auf der anderen Seite von Türen und Gegensprechanlagen jemand wünschte, die Situation ließe sich durch Schweigen bereinigen.

Schließlich öffnet sich die Tür. Langsam, nur eine Hand breit. Das Gesicht einer Frau erscheint, sie sieht übernächtigt aus, trägt Schmuck, die dunklen Haare sind mit einem gestreiften Tuch zusammengebunden, das Alter ist schwer zu schätzen. Sie habe geschlafen, sagt sie mit rauer Stimme. „Dürfen wir reinkommen?“, fragt Schneider. „Ich mache das ungern im Flur.“ Auch diese Sätze gehören zum Standardrepertoire des Obergerichtsvollziehers. Die Frau seufzt, lässt Schneider und seine Begleiterin Christin Würz herein. Würz ist 25 Jahre alt und steht als Gerichtsvollzieheranwärterin am Beginn der Berufslaufbahn. Dass die beiden heute zu zweit unterwegs sind, ist die Ausnahme. Normalerweise sind Gerichtsvollzieher auf sich gestellt.