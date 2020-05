Gottesdienste und Golf : Gerichte befassen sich zunehmend mit Verboten wegen Corona

Die Gerechtigkeitsfrage wird in der Corona-Krise immer häufiger und lauter gestellt. Unternehmen und Bürger haben in Hessen bereits 40 Normenkontrollverfahren beantragt. Neue Eilgesuche kommen beinahe täglich hinzu.

Unter welchen Einschränkungen Gottesdienste wieder stattfinden können, ob große Geschäfte, Warenhäuser und Möbelmärkte wieder öffnen dürfen, es tatsächlich triftige Gründe gibt, Golf, Tennis oder das Training in Fitnessstudios weiter zu verbieten: Die Gerechtigkeitsfrage wird in der Corona-Krise immer lauter und immer öfter gestellt. Sie hat längst auch den Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) erreicht. Er ist zuständig, die Verordnungen des Landes aufgrund des Infektionsschutzgesetzes, nach denen fast alle Verbote und Beschränkungen in den vergangenen Wochen erlassen wurden, zu überprüfen.

Inzwischen haben Unternehmen und Bürger in rund 40 Fällen solche Normenkontrollverfahren beantragt – und beinahe täglich kommen neue Eilgesuche hinzu. Eines, das sich gegen die Maskenpflicht in Geschäften und Bussen und Bahnen wendete, traf am Montag postwendend ein und ist noch nicht entschieden. Am Donnerstag stellte der Gerichtshof klar, dass an dem Verbot, Hundesalons und Hundeschulen zu öffnen, nicht zu rütteln sei. Die Antragstellerin, die beides betreibt, hatte sich in ihrer Berufsfreiheit verletzt gefühlt. Der Eingriff in dieses Grundrecht sei im Sinne des Gemeinwohls gerechtfertigt und verhältnismäßig, heißt es in dem Beschluss.

Streit um 800-Quadratmeter-Grenze

Am Mittwoch hatte der VGH den Antrag des Karstadt-Kaufhof-Konzerns abgewiesen, dass die Grenze fallen müsse, dass nur Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder öffnen dürften. Darin stimmen Hessens oberste Verwaltungsrichter mit ihren Kollegen in Niedersachsen überein. Die Richter in Hamburg und Bayern sehen das aber anders und verwarfen die 800-Quadratmeter-Grenze als Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz.

Der Gesundheitsschutz rechtfertige jedenfalls „in der gegenwärtigen Situation“ solche einschneidenden Maßnahmen, ließ der hessische Gerichtshof wissen. Der Zusatz verdeutlicht, wie dynamisch die Lage auch aus Sicht der Justiz ist. Zumal die Politik fast täglich neue Lockerungen beschließt. Die 800-Quadratmeter-Regel könnte schon bald fallen, hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) angedeutet. Zum Teil würden die Eilanträge angepasst, je nachdem, wie die Verordnungen verändert würden, berichtet ein Sprecher des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs.

Stets muss neu bedacht werden, ob der Eingriff in das eine Grundrecht (etwa die Glaubens- und Religionsfreiheit) wegen der Bedrohung des anderen (auf Leben und körperliche Unversehrtheit) zu rechtfertigen sei. Dazu schauen die Richter zwar nicht täglich auf die Zahl der Infektionen, aber Trends sind durchaus wichtig und nötig für ihre Abwägung. Ein Katholik aus Hessen hatte vor Ostern erreichen wollen, dass er die Eucharistie gemeinsam mit anderen Gläubigen feiern könne. Am Karfreitag lehnte das Bundesverfassungsgericht den Eilantrag ab mit Verweis auf das Infektionsrisiko. Am Mittwoch relativierte Karlsruhe: Das grundsätzliche Verbot der gemeinsamen Religionsausübung sei nicht zu rechtfertigen. Zumindest müssten für den Einzelfall Ausnahmen möglich sein, entschied das Bundesverfassungsgericht auf einen Antrag einer muslimischen Gemeinde aus Niedersachsen.

Gottesdienste in Hessen erlaubt

Für Hessen hat sich der Streit inzwischen, zumindest vorläufig, erledigt: Die Landesregierung hat mit Wirkung vom 1. Mai die Kontaktbeschränkungen für die „Zusammenkunft von Glaubensgemeinschaften“ geändert. Wenn Abstandsgebot und Hygienevorschriften eingehalten werden, können so viele wie wollen gemeinsam Gottesdienst feiern.

Wie weit Grundrechte reichen, machen Anträge an den VGH deutlich, mit denen verlangt wird, man müsse auch in Zeiten von Corona wenigstens Tennis und Golf spielen dürfen. Ansonsten sei die allgemeine Handlungsfreiheit nach Artikel 2 des Grundgesetzes verletzt. Außerdem sei das Risiko, sich zu infizieren, angesichts der Distanz zwischen den Spielern gering. Das Verbot, organisiert den Körper zu ertüchtigen, hat das hessische Innenministerium zunächst nur für Profi- und sonstige Spitzenathleten gelockert. Ein Argument dabei lautet, das Kontaktverbot gelte nicht für Zusammenkünfte von Personen, die aus beruflichen Gründen zusammenarbeiten müssen.

Auch die Verwaltungsgerichte erster Instanz werden angerufen, um angebliche Ungerechtigkeiten in der Corona-Krise zu korrigieren. Wellen bis zum Bundesverfassungsgericht schlug vor einigen Wochen das Totalverbot einer Demonstration in Gießen. Karlsruhe nahm dies zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass die Versammlungsfreiheit weiter gelte. Seither basteln Veranstalter und Ordnungsämter an Konzepten, wie Kundgebungen mit limitierter Teilnehmerzahl, unter strenger Einhaltung der Abstandsregeln und mit der Verpflichtung, Schutzmasken zu tragen, ermöglicht werden können – das Vermummungsverbot ist erst einmal ausgesetzt.

Dass das Verwaltungsgericht in Kassel zurzeit deutlich mehr mit Corona-Klagen zu tun hat als andere, hängt mit einer Allgemeinverfügung des Landkreises Waldeck-Frankenberg zusammen. Danach dürfen aktuell keine Zweitwohnungen genutzt werden – das stößt offenbar bei so manchem Zweitwohnungsbesitzer auf Missfallen. 13 Verfahren sind im Zusammenhang mit der Verfügung beim Verwaltungsgericht eingegangen. Sechs Eilanträge haben die Richter abgelehnt, in einem gab es auf ihren Vorschlag hin einen Vergleich, weil der Antragsteller Jäger ist. Das Gericht rechnet damit, dass es bei der Zahl nicht bleiben wird: Angesichts der Tatsache, dass es allein in der Gemeinde Willingen bei 6115 Erstwohnungen 959 Zweitwohnungen gebe, könne sich die Anzahl der Verfahren erhöhen, sagt ein Sprecher.

Die Versammlungsfreiheit gilt laut Verfassungsgericht auch in Zeiten der Corona-Pandemie.