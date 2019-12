Koalition bleibt bestehen : AfD scheitert mit Einspruch gegen Wahlergebnis in Hessen

Aktualisiert am

AfD scheitert mit Einspruch gegen Wahlergebnis in Hessen

Die AfD hat nach der hessischen Landtagswahl 2018 Einspruch gegen die Sitzverteilung erhoben. Die Partei zweifelte somit auch die bestehenden Mehrheitsverhältnisse an. Nun fiel das Urteil vor dem Wahlprüfungsgericht.

Die AfD in Hessen hat nach der Landtagswahl 2018 Einspruch erhoben. Bild: dpa

Das Ergebnis der hessischen Landtagswahl 2018 und die Sitzverteilung in dem Länderparlament bleiben bestehen. Das Abstimmungsergebnis sei gültig, teilte das Wahlprüfungsgericht beim Hessischen Landtag am Mittwoch in Wiesbaden mit. Auch die Berechnung der Sitzverteilung im Landtag mit 137 Abgeordneten sei ordnungsgemäß vorgenommen worden.

Die AfD-Fraktion hatte die Sitzverteilung und damit die bestehenden Mehrheitsverhältnisse im Landtag angezweifelt. CDU und Grüne regieren im Landtag mit nur einer Stimme Mehrheit. Aus Sicht der AfD müsste der Landtag statt der bestehenden 137 Mandate einen Sitz mehr haben.

Ein zusätzliches Mandat hätte große politische Folgen, denn es würde zwischen der schwarz-grünen Landesregierung und der Opposition ein Patt entstehen. Der AfD-Abgeordnete Klaus Gagel hatte angekündigt, dass seine Fraktion in der Frage notfalls vor den Hessischen Staatsgerichtshof ziehen werde.

Prüfung von Unregelmäßigkeiten

Das Wahlprüfungsgericht besteht aus fünf Mitgliedern und ist kein echtes Gericht, sondern ein parlamentarisches Wahlprüfungsorgan. Neben den Parlamentarischen Geschäftsführern von CDU, Grünen und SPD, Holger Bellino, Jürgen Frömmrich und Günter Rudolph, gehören dem Gremium auch zwei Richter an: Die Präsidenten des Oberlandesgerichts Frankfurt und des hessischen Verwaltungsgerichtshofs, Roman Poseck und Dirk Schönstädt.

Das Gremium prüft, ob es bei einer Landtagswahl zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Nach der Wahl am 28. Oktober 2018 waren insgesamt 15 Einsprüche erhoben worden. Außerdem wurde von Amts wegen geprüft, ob die Abstimmung gültig ist.