World Club Dome Sessions : Geregelte Ekstase

Die WCD Pool Sessions in Frankfurt stehen für eines der ersten Festivals in Deutschland während der Corona-Pandemie. 12.000 Besucher dürfen ins Stadionbad. Wie klappt das?

Schon in der Straßenbahn auf dem Weg ins Stadionbad bricht sich die über Monate angestaute Feierlust der Frankfurter und der Gäste von auswärts Bahn. Rhythmisch trommeln sie zum spontan angestimmten Song „Freed From Desire“ von Gala gegen die Fensterscheiben der Tram. Die Stimmung ist ausgelassen. Trotzdem behalten die Techno-Fans in der Bahn brav ihre Masken auf. Sie schieben sie höchstens kurz nach unten ans Kinn, um an einem mitgebrachten Getränk zu nippen. Es ist ein Bild, das sich durch den Abend und wohl auch durch das ganze Wochenende der Veranstaltung ziehen wird. Wilde Party trifft auf geregelte Vorgaben. Und Vorgaben gibt es viele für die World Dome Club Pool Sessions.

Der Veranstalter bigcitybeats hat lange gekämpft, damit die Party im Pool doch noch steigen kann. Die Stadt lenkte nach etwas juristischer Schützenhilfe durch Verwaltungsrichter schließlich ein. Doch nur unter der Voraussetzung, dass alle Partybesucher zu jeder Zeit eine Maske tragen. Außerdem gilt es, überall, wo möglich, Abstand zu halten. Beim Einlass auf das Gelände zeigt sich: Solch ein Konzept kann aufgehen. Ordentlich aufgereiht und mit Sicherheitsabstand stehen Partygänger in einer Schlange von den Pforten des Stadionbads fast bis hinter die Bahnstation.

Wer ist genesen und wer getestet?

Wer diese Hürde genommen hat, darf weiter zum sogenannten „Greencheck“. Hier wird geprüft, wer geimpft, wer genesen und wer getestet ist. Von dort aus sind die Beats der nahegelegenen Techno-Bühnen schon deutlich zu hören. Überall schnappt man Gesprächsfetzen kleinerer Gruppen auf, die nach dem Check-in das Party geschehen entlassen wurden: „Endlich!“ – „Es wurde so Zeit!“ – „Ist das auch deine erste Party?“

Damit es auch eine ordentliche Party wird, strotzt dass Lineip geradezu vor Techno-Größen. Auf insgesamt vier Bühnen werden hämmernde Techno-Beats von Stars wie Fritz Kalkbrenner, Monika Kruse und Boris Brechja an insgesamt 12.000 Partygäste je Veranstaltungstag verteilt. Die Menge der zugelassenen Teilnehmer für die World Club Dome Pool Sessions, so der offizielle Name der Veranstaltung, scheint gut gewählt. Beim Umherstreifen auf dem Gelände beschleicht den Besucher nie das Gefühl, das Areal sei überfüllt. Doch wirkt es auch nicht wie ausgestorben. Die Stadt Frankfurt hat vorgegeben, dass je Partygast vier Quadratmeter Raum auf dem Gelände zur Verfügung stehen müssen.

Zahlen per Chip statt bar

Für das Bezahlen von Bier, Cola und Speisen wie Hotdogs auf dem Gelände hat sich der Veranstalter etwas einfallen lassen. Gezahlt wird nicht in bar. Die Ansteckungsrisiko durch Münzen und Scheinen, die an einem solchen Abend durch hunderte Hände laufen könnten, wird von vorneherein ausgeschlossen. Stattdessen erhält jeder Besucher bei Eintritt ein Armband mit Chip. Der kann an verschiedenen Ständen per Karte oder gegen Bargeld aufgeladen werden. Am Stand wird dann einfach kontaktlos mit dem Armband gezahlt.

Das Herzstück eines jeden Festivals ist und bleibt aber die Musik. Von 15 bis 23 Uhr gab es am Freitag durchgehend Techno, am Samstag tanzen die Raver seit 11.30 Uhr, zur gleichen Zeit geht es am Sonntag los. Den Anfang machte am Freitag Dust In Dawn auf der Pool Stage, der trotz der frühen Stunden schon eine beachtliche Zahl an Tanzenden anlocken konnte. Auch vor den kleineren Bühnen rund um den Pool fanden sich zahlreiche Partygänger ein. Und je später die Stunde, desto größer die Feierlaune.

Hygienekonzept in Theorie und Praxis

Spätestens um 19.30 Uhr, als die Berliner Techno-Legende Fritz Kalkbrenner mit seinem Set begann, war es an der Pool Stage rappelvoll. Dort zeigte sich aber, dass ein Hygienekonzept noch so gut sein kann, es muss eben auch eingehalten werden. Die Tanzenden tummelten sich dicht an dicht, Maske trug fast keiner mehr. Und auch wenn die Ordnungskräfte ihr Bestes gaben, mit strengem Blick durch die Menge marschierten und mit einer energischen Geste der Hand zum Mund den Leuten signalisierten, sie mögen doch bitte wieder ihren Mundschutz anziehen, war der ganz schnell wieder verschwunden, sobald sich der jeweilige Security-Mitarbeiter umgedreht hatte.

Mit Feuerwerk und pompöser Lichtshow trat um 21 Uhr Monika Kruse auf die Bühne, die Techno-Königin aus Berlin. Es folgte eine etwas pathetische, aber doch gut gemeinte Ansprache des Veranstalters an die Partygänger über eine Stimme aus dem Off. Es wurde zum Zusammenhalt animiert, es gelte die Erde zu retten und an diesem Wochenende Spaß zu haben. Dennoch fragte der Beobachter sich kurz, ob die Ironie der lauten Aufforderung „Stand together now!“ während einer Party unter Pandemie-Vorzeichen dem Veranstalter wirklich entgangen ist. Dann legte Monika Kruse los. Und die Partygäste machten mit. Sie tanzten und feierten ausgelassen. Aber nur bis 23 Uhr. Dann war Schluss. Vorgabe ist schließlich Vorgabe.