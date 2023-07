Die Eckpunkte zur geplanten Krankenhausreform stehen fest. Jetzt beginnt das Warten auf den Gesetzentwurf. Kritik an den Plänen üben einige Klinikvertreter in Hessen schon jetzt.

Die Kliniklandschaft in Deutschland soll umgestaltet werden. Besser gesagt, sie muss umgestaltet werden, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagt. Denn das Gesundheitssystem steht vor großen Herausforderungen. Der demographische Wandel führt nicht nur dazu, dass die Bevölkerung immer älter wird und damit die Belastung des Gesundheitssystems kontinuierlich steigt. Auch wird perspektivisch mehr Personal in den Ruhestand gehen, als Berufseinsteiger nachkommen. Zudem sind viele Kliniken seit Jahren unterfinanziert. Gründe dafür gibt es viele. Die Inflation, aber auch die Folgen der Pandemie gehören dazu.

Die Reform sieht deshalb eine maßgebliche Änderung des Vergütungssystems vor. Statt, wie bisher, Fallpauschalen zu erhalten, sollen die Kliniken rund 60 Prozent der Vergütung für das Vorhalten von Personal, Notaufnahmen und anderen Leistungsangeboten bekommen. Die geplanten Änderungen könnten besonders kleinere Kliniken in eher ländlichen Gebieten absichern, die bisher nur wenige Fälle abrechnen konnten. Zudem sollen in ganz Deutschland einheitliche und strengere Qualitätsvorgaben gelten.

Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen, findet lobende, aber auch kritische Worte für das Eckpunktepapier. „Es ist unumstritten, dass sich an der jetzigen Struktur etwas ändern muss“, sagt er. „Aktuell steht die Krankenhausfinanzierung aufgrund der Inflation und der gestiegenen Kosten in keinem Verhältnis zu den Einnahmen, die ja gesetzlich geregelt sind.“

Zuletzt hatten mehrere Kliniken im Rhein-Main-Gebiet, darunter das Klinikum Höchst und das Klinikum Hanau, rote Zahlen vermelden müssen. Millionendefizite, die von den zuständigen Kommunen aufgefangen werden müssen. Um den Weiterbetrieb des Klinikums Höchst zu sichern, muss die Stadt bis Ende 2024 mindestens 47 Millionen Euro zuschießen, in Hanau muss für 2022 ein 5,8-Millionen-Defizit ausgeglichen werden.

Mehr als 80 Prozent der Häuser erwarten Defizit

Dass die Finanzierung vieler Kliniken längst nicht mehr funktioniert, ist bekannt. Wie dramatisch aber die Lage ist, zeigt eine interne Umfrage, die der Klinikverbund Hessen unter seinen Mitgliedern vorgenommen hat. Mehr als 80 Prozent der Häuser, die teilgenommen hatten, sehen laut Schaffert für 2023 einen Jahresabschluss mit einem Defizit voraus. Wegen der seit Jahrzehnten nicht ausreichenden Investitionsfinanzierung der Länder und der nicht an die Inflation angepassten Behandlungsvergütungen stünden diese Säulen der Krankenhausfinanzierung in keinem Verhältnis mehr zu den gestiegenen Kosten, heißt es in einer Mitteilung des Klinikverbunds. „Defizitäre Krankenhäuser legen im Schnitt etwa 460 Euro je Fall, den sie behandeln, drauf“, hat Schaffert ausgerechnet. Werde die Reform nicht schnell auf den Weg gebracht, sei es möglich, dass die eine oder andere Klinik schon vorzeitig Insolvenz anmelden müsse. Ein solches Szenario, so kritisiert der Geschäftsführer, sei in dem jetzigen Entwurf einkalkuliert worden.