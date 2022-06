Geothermie statt Gas : Unterirdische Energiewende

Unter der Erde Südhessens liegt womöglich die Lösung, um die strategische Energieabhängigkeit von Russland signifikant zu verringern und der stotternden Energiewende neuen Schub zu verleihen. Das sagt zumindest der hessische Landesverband der Klima Union, der die Politik auffordert, die notwendigen Weichen für die stärkere Nutzung der Geothermie zu stellen. Der Bundesverband der Klima Union trifft sich auf Einladung der Hessen am 18. und 19. Juni zu einem Kongress in Frankfurt, bei dem die künftige strategische Ausrichtung, aber auch die Nutzung von Geothermie Thema sein soll. Es gehe auch darum, mithilfe alternativer Energien die Finanzierung autokratischer Systeme dauerhaft zu beenden, mahnt Sven Laue, stellvertretender Vorsitzender der hessischen Klima Union.

„Nach Einschätzung des Bundesverbands für Geothermie und des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) existiert in Hessen die Möglichkeit, ausreichend Energie mit Geothermie zu erzeugen“, sagt Nicolas Neuwirth, wissenschaftlicher Leiter der hessischen Klima Union, im Gespräch mit der F.A.Z. Das hatten Testbohrungen ergeben, die beispielsweise in Frankfurt direkt neben dem im Neubau befindlichen Rebstockbad positive Ergebnisse lieferten. Laut Neuwirth bestehe im Oberrheingraben zwischen Frankfurt und Freiburg das größte geothermische Potential Deutschlands. „Für die sogenannte tiefe Geothermie benötigt man mindestens 60 Grad Celsius für die thermische Energieerzeugung, beziehungsweise 100 Grad Celsius für die elektrische Energiegewinnung“, erläutert der 31 Jahre alte Wiesbadener und zeigt auf eine mitgebrachte Karte, laut der große Teile Südhessens in tieferen Gesteinsschichten „weit mehr als 100 Grad“ haben. Neuwirth ist vom Fach, denn er ist Geowissenschaftler an der Frankfurter Universität.

„Island macht es wunderbar vor“

Im hessischen Teil des Oberrheingrabens, dessen ergiebigstes Gebiet sich in einem schmalen Streifen zwischen Groß-Gerau und Rüsselsheim befinde, könnte mit 25 Erdwärmekraftwerken theoretisch eine jährliche Leistung von mehr als 850 Terawattstunden thermischer Energie erzeugt werden, sagt Neuwirth, schränkt aber ein, dass dies Maximalwerte seien. Er ist allerdings überzeugt, dass schon bei 60 Prozent der maximalen Energieausbeute rund 22 Prozent des deutschen Wärmenergieverbrauchs oder aber fast 1,5 Prozent des deutschen Stromverbrauchs im Jahr mithilfe von 15 Kraftwerken aus Südhessen erzeugt werden könnten. „Island macht doch wunderbar vor, wie man mit Geothermie Energie erzeugen kann“, sagt der Wissenschaftler. Zudem hätten Erdwärmekraftwerke gegenüber Windrädern und Solarparks weitere Vorteile: Sie verbrauchen weniger Platz, funktionieren unabhängig vom Wetter, der Ressourcenbedarf ist erheblich geringer, und sie stellen keine Gefahr für Vögel dar.