Picknick mit Stil : Genießen unter freiem Himmel

Sandwich und Hähnchen, Teigtaschen und gekochte Eier, Champagner und Wein: Zu einem Picknick gehört, was man dabeihaben möchte. Und wer nichts vorbereiten will, der lässt packen.

Eine Familie sitzt während eines Picknicks am Rheinufer in Hattenheim Bild: dpa

Jetzt sieht man sie wieder, überall in den Parks, auf den Wiesen und an den Ufern: Leute, die auf Decken sitzen und essen und trinken. Und würde man sie fragen, was sie tun, würden wohl viele sagen, dass sie picknickten, auch wenn sie sich gerade eine Pizza auf das Handtuch haben liefern lassen. Der Spaß am Picknick ist das gemeinsame Essen in einer Situation, in der es normalerweise nicht stattfindet. Mit Speisen, die klassischerweise wenig zu tun haben mit dem, was man in einem Lokal ordern würde, und der Art ihres Verzehrs, die der in einem Restaurant üblichen kaum entspricht, höchstens ähnelt.

Jacqueline Vogt Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Es war an einem heißen Sommertag unter einem großen Baum, auf einem Hügel oberhalb Istanbuls, weit unten leuchtete das Meer. Es ist die einzig abrufbare Erinnerung an ein Picknick in Kindertagen. Viele Freunde waren dabei, die Eltern, aber alle waren gerade nicht da, als die Rangelei mit dem Bruder im Kartoffelsalat endete.

Fuß im Kartoffelsalat

Der rechte Fuß in der Holzpantolette steckte plötzlich in dem Gemisch aus Kartoffeln und Gurken und hartgekochten Eiern, das aus wer weiß welchen Gründen auf dem Waldboden stand statt auf dem großen Campingtisch. Zum Glück hat es niemand gesehen.

Die anderen werden gerade die Brote geholt haben und den Wein, das Wasser, das Fleisch, die Decken, die Federballschläger und was man sonst noch braucht zu einem Picknick. Also flugs mit dem Löffel die tiefe Delle ein wenig eingeebnet, den Schuh in die Hand genommen und schnell in den Wald gelaufen, die Kartoffelstückchen an den festen Wurzeln eines dicken Stammes von der Sohle gerieben: „Ich komme gleich!“

Es hatte aber doch jemand gesehen, der Vater, und gefilmt, das war schon modern, bevor es Smartphones gab. Auch Picknicken war modern, wie immer schon, seit der vierte Earl of Sandwich oder auch sein Leibkoch im 18. Jahrhundert die Klappstulle erfand, die zum Picknick gehört wie die Wespe zum Pflaumenkuchen.

Dass der Begriff Picknick, eine Ableitung aus dem Französischen, einmal eine ganz andere Bedeutung hatte als heute, erzählt der Katalog einer Ausstellung, die 2017 im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt das Mahl unter freiem Himmel zum Thema hatte: Erst seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts meint das Wort das Essen draußen, zuvor war es eines für Einladungen in einen Salon, zu denen die Eingeladenen etwas mitzubringen hatten (Den Katalog mit etlichen guten Beiträgen gibt es noch: „Picknick-Zeit“, Buchhandlung Walther König.)

Was gehört zu einem Picknick? Ob es Hähnchenschenkel sind und Wein, ob Räucherlachs oder Käse, Gemüsebratlinge oder Teigtaschen und ob es wirklich Obstsalat sein muss, der aus welchem Behältnis auch immer sehr gerne ausläuft, ist Glaubens- und Geschmackssache. Keine Frage ist es für die traditionsbewussten Profis unter den Picknickfreunden, dass sie sich im himmelsbedeckten Speisesaal unter Wahrung stilvollen Benehmens niederlassen.

Wie die Briten vor dem Opernhaus

Wie die Briten vor dem Opernhaus in Glyndebourne sitzen sie auf mitgebrachten Klappstühlen, mindestens aber auf einer karierten, auf der Unterseite gummierten Decke. Sie essen Gurken- und/oder Krabbensandwiches und trinken Champagner oder mindestens Sekt.

Teller, Becher und Besteck, Gläser, karierte Tücher und die anderen Utensilien, die das stilvolle Gelage vom bloßen Essen im Freien unterscheiden, holen sie aus Picknickkoffern. Kaufen kann man sie, in der schlichtesten Version, zu Preisen von rund 40 Euro an, die Anschaffung kann aber auch in die Tausende gehen.

So viel Geld auszugeben muss allerdings nicht sein. Und das Braten, Schneiden und Brotschmieren zur Vorbereitung eines Picknicks kann, wer will, durchaus auch anderen überlassen: Viele Lokale packen Picknicktaschen oder -körbe.

Schöne Angebote machen zum Beispiel das Flowdeli im neuen Jüdischen Museum in Frankfurt (Tipp: bestellen, abholen und sich ans Mainufer setzen), das Schlosshotel Rettershof in Kelkheim und das Schlosshotel Kronberg, wo zur Picknickkorb-Order die Möglichkeit gehört, sich zum Essen in dem Park niederzulassen, der das Hotel umgibt. Wo auch immer, was auch immer, ein Picknick kann vieles sein – nur die Lieferando-Pizza auf der Wiese ist eigentlich keines.