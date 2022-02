Gendern an der Uni : Punktabzug für das generische Maskulinum

Als Nils Paulsen die Note seiner Seminararbeit erfuhr, wunderte er sich: Neun Punkte erschienen ihm recht wenig. Paulsen, der am Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der Uni Gießen studiert, wandte sich an den Dozenten und bat um eine Erklärung. Im Gespräch führte der Kursleiter inhaltliche Defizite an, was der junge Mann nachvollziehen konnte. Darüber hinaus bemängelte der Dozent aber auch fehlerhaftes Gendern, was zu einem weiteren Punktabzug geführt habe.

Konkret hatte sich Paulsen, der eigentlich anders heißt, an fünf Stellen in seinem sechsseitigen Essay des generischen Maskulinums bedient, beispielsweise „die Schüler“ geschrieben statt „die Schüler*innen“ oder Ähnliches. Ansonsten hatte er sich um geschlechtergerechte Sprache bemüht, von „den Lehrenden“ gesprochen und nicht von „den Lehrern“. Da ihm bewusst war, dass er während seines Studiums noch die eine oder andere Veranstaltung des Dozenten werde besuchen müssen, vermied der Student die Konfrontation, obwohl er das Gendern in der vom Seminarleiter offenbar erwarteten Form ablehnt.