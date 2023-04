Seit 20. März protestieren Lkw-Fahrer auf dem Rastplatz Gräfenhausen an der A5 gegen ausbleibende Zahlungen. Nun kommt Bewegung in die Angelegenheit.

Nach fast vier Wochen Streik auf dem Rastplatz Gräfenhausen-West haben einige der protestierenden Lkw-Fahrer zumindest einen Teil ihrer Forderungen überwiesen bekommen. „Die Fahrer werden aber bleiben, bis alle bezahlt werden und auch voll bezahlt werden“, sagte Anna Weirich vom Netzwerk Faire Mobilität, das die aus Georgien und Usbekistan stammenden Fahrer berät, am Samstag. Nach Darstellung der Streikenden schuldet der polnische Transportunternehmer Lukasz Mazur jedem der rund 70 Männer einen vierstelligen Betrag.

Der niederländische Gewerkschafter Edwin Atema, der für die Fahrer mit dem polnischen Transportunternehmen Mazur verhandelt, sagte auf telefonische Anfrage: „Es ist ein kleiner Schritt getan, aber wir sind noch lange nicht bei der Lösung.“ Die Mazur-Gruppe habe weitere Überweisungen in Aussicht gestellt. „Die Fahrer haben ganz klar gesagt: ‚Niemand geht nach Hause, bis jeder sein Geld bekommen hat“, fügte Atema hinzu.

Mazur war am Karfreitag mit dem Versuch gescheitert, mithilfe eines polnischen Sicherheitsdienstes die Lastwagen abzuholen, die überwiegend schon seit dem 20. März auf dem Rastplatz geparkt sind. Auf einem vom polnischen Fernsehsender „Telewizja Patriot24“ veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Mazur und seine Leute einzelne Lkw wegzufahren versuchten. Dabei kam es zu einer Rangelei mit den Georgiern und Usbeken, die von der Polizei jedoch rasch beendet wurde.

Konsularischer Beistand für die Männer aus Georgien und Usbekistan

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt seither gegen die polnische Seite wegen versuchter Körperverletzung, Verdachts des Landfriedensbruch und der versuchten Nötigung. Mazur wiederum hat gegen die streikenden Fahrer Anzeige erstattet wegen Unterschlagung der Lkw.

Vor Ort auf dem Rastplatz war am Samstag neben Weirich auch der Generalkonsul Georgiens in Frankfurt, Giorgi Tabatadze. Er hat die Fahrer bereits mehrmals besucht. Genau wie das georgische hat auch das usbekische Generalkonsulat wegen der Auseinandersetzung Kontakt zu polnischen Diplomaten aufgenommen.

Mehr zum Thema 1/

In der Raststätte neben dem Lkw-Parkplatz herrschte am Samstag normaler Betrieb. Familien kehrten im Schnellrestaurant ein, andere Autofahrer tranken Kaffee – einzelne auch auf der Terrasse mit Blick auf die Lastwagen. Die Fahrer hielten sich an dem regnerischen Nachmittag überwiegend in den Fahrzeugen auf. Eine kleinere Gruppe hatte sich rund um einen gemeinschaftlich als Küche genutzten Lastwagen versammelt, der von der Raststätte nicht direkt zu sehen ist.