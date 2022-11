„Gelbe Karte“ für Falschparker : Wenn es für den Müllwagen zu eng wird

Das Heck ist im Weg. Der graue Kombi steht zwar zum größten Teil auf dem Grundstück vor einem Wohnhaus an der Erzbergerstraße in Hanau. Aber ganz passt es nicht, das Heck ragt auf den Bürgersteig. Und das ist nicht nur lästig für Fußgänger. In der schmalen Wohnstraße im Hanauer Norden kommt der Müllwagen nicht durch, denn auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Auto ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Der Müllwagen kann zwar auf den Bürgersteig ausweichen, doch dort steht eben der graue Wagen im Weg.

Jan Schiefenhövel Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Müllwerker steigen aus und klemmen ein postkartengroßes Stück Papier unter den Scheibenwischer, auf dem der Autofahrer mit einigen freundlichen Zeilen auf gelbem Grund aufgefordert wird, regulär zu parken und die Müllabfuhr nicht zu blockieren. Der Besitzer von Haus und Auto kommt heraus, wird ein wenig laut, parkt aber seinen Wagen flugs um. Dabei zeigt sich, dass auf dem gepflasterten Privatgrund vor dem Haus durchaus genug Platz ist, um das Auto dort ganz unterzubringen. Ein Bußgeld wird bei der Ermahnung mit der „Gelben Karte“ nicht fällig.

Müllautos mit großem Zeitverlust

Markus Henrich, als Leiter eines städtischen Eigenbetriebs für die Müllabfuhr verantwortlich, erklärt, warum eine blockierte Straße so lästig ist und die Stadt sich die Aktion mit der „Gelben Karte“ ausgedacht hat. In praktisch jeder Schicht komme das vor – und bedeute großen Zeitverlust. Wenn erst die Stadtpolizei den Halter des Autos ermitteln müsse und zwei Ordnungshüter kommen müssen, können die Müllfahrer so lange nicht weiterarbeiten.

Fahre der Besitzer das Auto nicht weg, müsse ein Abschleppwagen gerufen werden. Ausweichen sei für die Müllwagen kaum möglich, weil für sie aus Sicherheitsgründen das Rückwärtsfahren verboten sei. Blockierte Straßen sind nicht nur lästig bei der Entsorgung von Abfällen. Wo ein Müllauto nicht durchpasse, komme auch die Feuerwehr nicht weiter, sagt Henrich.

Mehr zum Thema 1/

Bei der „Gelben Karte“ geht es um Rücksicht auf die Schwächsten im Verkehr, wie Thorsten Wünschmann, Chef des Ordnungsamts, sagt. Ein blockierter Bürgersteig sei auch eine echte Hürde für Menschen mit Rollator. Und ein auf einer Ecke abgestelltes Auto nehme Radfahrern und Fußgängern außerdem die Sicht.