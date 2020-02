Gegen Winterblues : Licht für die Seele

Geplante Josefstadt : „Bloß keine Schlafstadt am nordwestlichen Stadtrand“

Beim Bürgerdialog in Praunheim informieren sich Anwohner über die Pläne für den neuen Frankfurter Stadtteil an der Autobahn 5. Planungsdezernent Mike Josef will vor allem wissen, was den Bürgern bei der weiteren Planung wichtig ist.