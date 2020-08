Gegen Corona-Regeln verstoßen : Illegale Party artet aus

Eine illegale Party in Bad Soden mit rund 200 Gästen am Samstagabend musste von der Polizei aufgelöst werden. Dem Gastgeber und den Gästen drohen nun Bußgelder.

Eine illegale Party mit rund 200 Gästen in einem Ferienhaus im Taunus könnte für die jugendlichen Gäste teuer werden: Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Neunzehnjähriger ein Ferienhaus für acht Personen in Bad Soden angemietet. Am Samstagabend beschwerten sich Anwohner laut Polizeibericht über massive Ruhestörung. Auf dem Grundstück halte sich „eine hohe zweistellige Zahl“ von Personen auf. Als sich die Polizei vor Ort ein Bild von der Situation machen wollte, stellten die Beamten fest, dass die Zahl der Partygäste, die aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet angereist waren, bei etwa 200 lag.

Mit Hilfe mehrerer Polizeistreifen wurde die Veranstaltung aufgelöst. Laut Polizeipräsidium Westhessen sei die Auflösung „überwiegend unproblematisch“ verlaufen, vereinzelt sei es zu Pöbeleien gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten gekommen. Die Gäste hätten sich daraufhin in Kleingruppen im Stadtgebiet verteilt. Die Polizei war nach eigenen Angaben bis in die Morgenstunden damit beschäftigt, zu unterbinden, dass neue große Gruppen entstehen.

Auf die beiden Personen, die sich als Veranstalter der Party zu erkennen gaben, dürfte laut Polizei nach dem neuen Bußgeldkatalog zu den bestehenden Corona-Verordnungen ein Bußgeld zwischen 500 und 1000 Euro zukommen, berichteten die Beamten am Sonntag. Die Teilnehmer der Feier müssen demnach mit 200 Euro Bußgeld rechnen.