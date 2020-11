Frankfurter in der Pandemie : Zu zweit gegen den Corona-Blues

Die Belgier nennen es „Knuffelkontakt“. Im Nachbarland wurde dazu aufgerufen, sich aufgrund der derzeit hohen Infektionsgefahr nur noch mit einem guten Freund außerhalb des engsten Familienkreises zu verabreden. Für Kinder gilt das vorerst nur als Empfehlung, auch hierzulande. Klappt das? Und wie halten es Erwachsene mit den Kontaktbeschränkungen? Kommen auch sie gemeinsam mit dem besten Freund oder der besten Freundin durch die Krise?

„Vor Corona“ sind Renate von Metzler, Ehrensenatorin der Goethe-Universität, und Christiane Kalle befreundete Nachbarinnen gewesen. Seit dem 19. März waren sie einander monatelang die einzigen engen Bezugspersonen – und würden das sofort wieder so halten. Eine Sache haben sie in all den Monaten sowieso nicht aufgegeben: Ihr „Wandern in Zeiten von Corona“, wie Kalle die mittlerweile siebenseitige Liste der gemeinsam absolvierten Touren nennt. Rund 300 Kilometer allein im April sind die beiden alleinstehenden Frauen zusammen gegangen. Quer durch die Stadt, in Viertel, die sie nicht gut kannten, dann in immer weiteren Kreisen durch die Region. „Es hat sich so ergeben“, sagt von Metzler. „Wir haben uns gegenseitig gut über die schwierige Zeit gebracht“, ergänzt Kalle. „Renate ist die einzige Person, die in meiner Wohnung war.“ Und Kalle, die in einer langen Karriere, vor der Pensionierung als Landesdirektorin der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in Südafrika, viel gereist ist, konnte ihre Entdeckerfreude so gewissermaßen vor der Haustür ausleben. Möglichst frühmorgens einkaufen gehen, den Tag an der frischen Luft laufend und im Gespräch verbringen – man sei abends zufriedener, hat von Metzler festgestellt. Und könne dann, so Kalle, auch gut allein sein.

Nur noch einen Menschen zu treffen ist für Konstantina Dagianta unvorstellbar. Die Mitinhaberin des Catering-Unternehmens Kofler & Kompanie vermisst nicht nur aus geschäftlichen Gründen die vielen großen Partys und Empfänge mit Hunderten Gästen, „denn viele meiner Kunden sind längst Freunde geworden“. Dennoch will die professionelle Gastgeberin sich und andere vor Ansteckung schützen, darum trifft sie sich mit einzelnen Freunden zum Spaziergang im Park, auf einen Kaffee im Freien am Börsenplatz und auf dem Schillermarkt – oder vor dem Bildschirm. „Neulich haben wir einen Geburtstag mit 15 Freunden über Zoom gefeiert, das war richtig schön.“ Solche Ideen setzt sie auch geschäftlich um, für virtuelle Kochkurse, die sie mit ihren Lehrlingen vorbereitet, oder das Weihnachtsessen der Familie mit fertigem Liefer-Menü. Und dennoch kann sie es gar nicht abwarten, bis sie wieder mit vielen Leuten zusammen sein kann.

Stefan Forster kann ganz gut allein sein. Privat trifft der Architekt im Moment niemanden. „Ich war schon zweimal in Quarantäne. Das brauche ich nicht noch einmal.“ So hat er sich entschieden, sich gemeinsam mit seiner Frau zu „verbarrikadieren“. Werktags verzichten sie nach der Arbeit darauf, Freunde und Bekannte zu sehen. Und das Wochenende verbringen sie in der Pfalz in seinem Elternhaus. „Da hacke ich viel Holz und werde meine Aggressionen los.“ Dass ein vielversprechender Impfstoff gefunden wurde, hat ihnen noch einmal Auftrieb gegeben. „Seit klar ist, dass es das Zeug gibt, ist die Situation für mich erträglich geworden. Die paar Wochen kriegen wir jetzt auch noch rum“, sagt der Architekt. Ohnehin hält er nichts davon, auf hohem Niveau zu jammern. „Im Vergleich zu dem, was andere Generationen zum Beispiel im Krieg gelitten haben, sind unsere Einschränkungen wirklich ein Wohlstandsthema.“