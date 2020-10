Protest gegen Bau der A 49 : Verkehrschaos im Rhein-Main-Gebiet nach Abseilaktionen

Aufnahme vom 13. Oktober: An diesem Tag hatten sich schon einmal Umweltaktivisten von einer Brücke an der A 3 abgeseilt, um gegen Rodungen im Dannenröder Forst zu protestieren. Bild: dpa

Umweltaktivisten haben sich am Montagmorgen von einer Brücke an der Autobahn 3 zwischen Frankfurt und Köln abgeseilt und so für Staus und Verkehrsbeeinträchtigungen gesorgt. Die Polizei sperrte die Autobahn zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Niedernhausen in beide Richtungen ab, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Zuvor hatte darüber die Onlineseite „hessenschau.de“ berichtet.

Drei Personen hatten sich um etwa 6.45 Uhr nach eigenen Angaben von einer Fußgängerbrücke abgeseilt: „Dadurch, dass wir hängen, erzeugen wir einen künstlichen Stau und Aufmerksamkeit“, sagte eine der Aktivistinnen. Die Blockade stehe in Bezug zum Protest gegen die Rodung im Herrenwald und im Dannenröder Forst. Für den Weiterbau der Autobahn 49 sollen dort Bäume gefällt werden oder wurden schon gefällt.

Mitte Oktober war es bei einer ähnlichen Blockade-Aktion an der A3 im Rückstau bei Idstein zu einem Unfall gekommen, bei der eine Person schwer verletzt wurde. Ein Auto war am Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren.

Auch Störung von Straßenbahnlinien

Weitere Aktionen betreffen offenbar die A5 und die A661 rund um Frankfurt. So ist die A5 in Flughafennähe zwischen dem Frankfurter Kreuz und Zeppelinheim gesperrt sowie die A661 in Nähe von Offenbach-Kaiserlei.

Mehr zum Thema 1/

Dadurch kam es auch zu Störungen im ÖPNV: Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt VGF meldete, dass zwei Straßenbahnlinien nicht fahren konnten, da sich Aktivisten von einer Bücke abgeseilt hatten, über die die Linien führen.