Gefälschter Parkausweis : SPD-Abgeordneter weint und schweigt

Wenige Monate vor der Landtagswahl ersucht der umstrittene SPD-Abgeordnete Marius Weiß die Basis um Unterstützung. Zum Vorwurf der Urkundenfälschung will der Jurist sich aber nicht äußern.

Unter Tränen und mit brechender Stimme hat der hessische SPD-Landtagsabgeordnete Marius Weiß am Samstag die Mitglieder des hessischen Unterbezirks Rheingau-Taunus um Verständnis gebeten, dass er sich nicht inhaltlich zu den Vorwürfen gegen ihn wegen des Verdachts der Urkundenfälschung äußern werde. Der Abgeordnete nutzte den Parteitag der Sozialdemokraten in Geisenheim, um der Basis mitzuteilen, wie belastend die Situation für ihn und seine Frau sei. Die strafrechtlichen Vorwürfe gegen ihn dementierte er allerdings nicht.

Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Weiß und seine Frau wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung. Es geht um den Vorwurf, dass Weiß seinen Landtags-Parkausweis nachgemacht und die gefälschte Version seiner Frau überlassen haben soll. Dies soll dem Sicherheitsdienst aufgefallen sein, der Weiß auf sein Fehlverhalten angesprochen habe. Dieser habe sich jedoch über längere Zeit uneinsichtig gezeigt. Trotz mehrfacher Anfragen hat sich der Abgeordnete bislang nicht zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geäußert.

„Tut mir von Herzen leid“

„Ihr habt natürlich alle mitbekommen, was teilweise medial gespielt wird. Ich will jetzt nicht über Hintergründe, Zeitpunkt und Motivation der ganzen Debatte spekulieren“, leitete Weiß eine persönliche Erklärung während des Parteitags ein und sagte: „Fakt ist, dass die Situation, die gerade besteht, für meine ganze Familie extrem belastend ist, aber auch für die Partei. Das weiß ich und das tut mir von Herzen leid.“ Er wisse auch, dass sich viele Genossen wünschten, er möge sich zu dem Thema in der Sache äußern.

Er habe, so Weiß weiter, von den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen ihn zuerst von einem Journalisten erfahren. Damit bezog sich Weiß auf die exklusive Berichterstattung der F.A.Z. vom 29. März dieses Jahres. Erst aufgrund der daraufhin beantragten Akteneinsicht habe er gewusst, dass gegen ihn und auch seine Frau eine Strafanzeige gestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Der Abgeordnete teilte den rund 70 Anwesenden mit, warum er sie nicht inhaltlich informieren werde und sagte: „Ich weiß, dass das schwierig ist, aber hier geht es nicht nur um politische sondern auch um strafrechtliche Vorwürfe. Nicht nur ich stehe im Fokus, sondern auch meine Frau.“ Jede öffentliche Äußerung von ihm habe daher auch Auswirkungen auf seine Frau.

Sein Ziel sei es nun, dass das Verfahren so schnell als möglich eingestellt werde. „Nicht nur im Sinne von uns, sondern im Sinne der ganzen Partei“, sagte Weiß mit brechender Stimme. Er kündigte an, sich zu den Vorwürfen zu äußern, sobald ihm dies möglich sei. „Ich bitte einfach um Verständnis dafür, dass ich mich jetzt nicht einlassen kann und bedanke mich für die vielen solidarischen Rückmeldungen.“

Basis unterstützt Weiß

Am Rande der Veranstaltung bestätigte der Abgeordnete Meldungen, dass sein Wiesbadener Anwalt eine Einstellung des Verfahrens bei der Wiesbadener Staatsanwaltschaft aus rechtlichen Gründen beantragt habe. Holger Bellino, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag, hatte dieses Vorgehen von Weiß als „nicht nachzuvollziehen“ bezeichnet. „Die Vorwürfe gegen ihn und seine Ehefrau, sollten sie bestätigt werden, halte ich nach wie vor besorgniserregend.“ Der Vorwurf der Urkundenfälschung müsse restlos aufgeklärt werden.

Weiß sei schließlich nicht nur Volljurist, sondern auch Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Hanau-Untersuchungsausschusses. „In all diesen Funktionen und gewählten Ämtern darf und muss man Integrität und Pflichtbewusstsein voraussetzen können“, so Bellino weiter. Sofern eine Urkundenfälschung vorgelegen habe, müsse diese auch strafrechtlich verfolgt werden, forderte er.

Die Grünen werfen Weiß sogar „advokatische Winkelzüge“ vor, weil sein Anwalt sich um die Einstellung des Verfahrens bemüht. „Wir hoffen, dass SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser die erneuten Winkelzüge des Abgeordneten Weiß zum Anlass nimmt, in ihrem Heimatverband endlich für Ordnung zu sorgen“, sagte Jürgen Frömmrich. SPD-Landesvorsitzende und Bundesinnenministerin Faeser wollte sich während des traditionellen Apfelwein-Anstichs in der hessischen Landesvertretung in Berlin auf Nachfrage jedoch nicht zu ihrem Parteifreund Marius Weiß äußern.

In Geisenheim bekam Weiß die erbetene Unterstützung ausgesprochen. Der Hohensteiner Bürgermeister Daniel Bauer (SPD) versicherte Weiß seiner Solidarität und forderte diese auch von der Rheingau-Taunus-SPD ein. „Man braucht in einer solchen Situation nicht auch noch das Sperrfeuer aus den eigenen Reihen“, sagte Bauer. Volker Diefenbach (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Heidenrod, plädierte dafür, zu akzeptieren, dass sich Weiß jetzt noch nicht inhaltlich äußere. „Ich vertraue auf Marius Weiß und darauf, dass er im Sinne der Partei eine Lösung herbeiführt“, zeigte sich Diefenbach überzeugt.