Patienten in Sorge : Wenn Arzneimittel zur Mangelware werden

Er trinkt seinen Kaffee an diesem Morgen schwarz. Ein guter Tag also. Denn an schlechten fügt er noch einen Spritzer Zitronensaft hinzu. Der bittere Geschmack soll helfen, das beklemmende Gefühl zu vertreiben, das langsam seinen Nacken hochkriecht. Alexander Walter spürt, wenn sich ein Epilepsieanfall ankündigt. Meist hat er dann noch ein bisschen Zeit, um zu reagieren. „Seit zwei Jahren bin ich aber anfallsfrei“, sagt er.

Seither hat er keinen Zitronensaft mehr in seinen Kaffee gekippt, dafür aber täglich Medikamente eingenommen. Es hat mehrere Jahre gedauert, bis der Achtunddreißigjährige ein Präparat gefunden hat, das seine Anfälle verlässlich unterdrückt. Aber immer öfter kann er sein Rezept in der Apotheke nicht einlösen. Es gibt Lieferschwierigkeiten. Walter, Vorsitzender der Epilepsievereinigung, Landesverband Hessen, hat sich für solche Situationen einen Notfallplan erarbeitet und sich einen kleinen Tablettenvorrat zugelegt, um kurzfristige Engpässe überbrücken zu können.