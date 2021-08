Ausgebrannte Raststätte auf A5 : Gefährliche Situationen durch Gaffer

Selbst 30 Stunden nach dem schweren Unfall auf der Rastanlage Gräfenhausen-Ost an der Autobahn A5 zwischen Darmstadt und dem Frankfurter Kreuz liegt noch intensiver Brandgeruch in der Luft. Während auf der Autobahn die Fahrzeuge auf vier Spuren vorbeifahren, ist es auf dem Gelände der Raststätte erstaunlich still.

Wo 24 Stunden zuvor noch bis zu 190 Feuerwehrleute den Brand bekämpften und alles daransetzten, das Gebäude der Tank- und Rastanlage zu schützen, reißt nun ein Bagger Stück für Stück von der verkohlten Dachkonstruktion herunter. Die Zapfsäule, in die am Montagmorgen kurz vor sieben Uhr ein Auto gerast ist, wurde völlig zerstört, die anderen wurden ein Raub der Flammen. Man sieht deren Innereien und viel geschmolzenes Blech. Das lässt erahnen, welche Hitze durch das Feuer entstanden ist. Die beiden Fahrzeuge, die ausbrannten, wurden inzwischen entfernt.

Bis in die Abendstunden musste die Feuerwehr am Montag die Dachkonstruktion löschen und das Wasser teilweise mit einer Schlauchleitung von bis zu 1,5 Kilometer Länge herbeischaffen, denn auf dem Tankstellengelände gibt es nur einen Hydranten. In der Nacht zum Dienstag war noch eine Brandwache auf der Raststätte. Für alle Fälle.

Gebäude konnten gerettet werden

Die Feuerwehr ließ das Dach kontrolliert abbrennen und setzte alles daran, die Gebäude vor den Flammen zu retten. Hier und da ist eine Scheibe geborsten, im Inneren hat sich Ruß ausgebreitet, sonst ist den Gebäuden aber nichts passiert. Etwas entfernt vom Brandherd sind ein paar Stühle zusammengestellt, davor noch ein paar Getränkekisten. Hier hatten sich die Einsatzkräfte ausgeruht.

Noch während des Brandes war Alexander Burkel eingetroffen. Der Projektleiter der Firma Polygonvatro aus Magstadt wurde vom Betreiber Tank und Rast mit der Brandsanierung beauftragt. Zunächst einmal müsse der Schutt weggeräumt werden, sagt er der F.A.Z.. Danach könne mit der Sanierung begonnen werden. Was genau gemacht werden muss und wie lange die Tank- und Rastanlage geschlossen bleibt, ist laut Burkel offen.

Autofahrer bremsen zum Gaffen

Am Freitag kämen Gutachter und Vertreter der Versicherung, um sich an Ort und Stelle ein Bild vom Ausmaß des Schadens zu machen. Mindestens ein Jahr, so schätzt Burkel, werde die Tank- und Rastanlage wohl gesperrt bleiben. Was das für die Lastwagenfahrer bedeutet, die sonst dort über Nacht bleiben, lässt sich noch nicht abschätzen.

Die Zufahrt von der Autobahn ist seit Montag gesperrt. Immer wieder bremsen jedoch auf der Autobahn Autofahrer ab, um sich den Schaden anzusehen. Dem ständigen Hupen ist zu entnehmen, dass es immer wieder gefährliche Situationen durch Gaffer gibt. Deshalb will Burkel mit seinen Mannen schnell einen stabilen Bauzaun und einen Sichtschutz um die Anlage errichten. Dann haben die Gaffer keine Chance mehr. Einige sind auch über die Waldwege zur Rastanlage gekommen, um sich den Schaden anzusehen, halten aber Abstand.