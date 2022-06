Nähe zum chinesischen Militär : Heikle Partnerschaften deutscher Hochschulen

Es ist noch nicht lange her, dass die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Huazhong University of Science and Technology in Wuhan mit warmen Worten für das gemeinsame Forschen mit China warb. „Besonders am Herzen liegt mir der Austausch in der Wissenschaft“, sagte Merkel im September 2019 in der Universität jener Stadt, die wenig später als Ort des ersten Corona-Ausbruchs unrühmliche Bekanntheit erlangte.

Martin Ochmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Ironischerweise war es auch die Pandemie, die erheblich dazu beigetragen hat, dass sich der Blick des Westens auf China änderte. In den folgenden beiden Jahren wurde immer deutlicher, dass die neue Supermacht ein systemischer Rivale ist, der eigene Interessen verfolgt und als Partner mit Vorsicht zu genießen ist. Für Experten war Merkels Einschätzung, wie sie in der Rede zum Ausdruck kam, schon damals kaum haltbar, wie Janka Oertel meint. Sie ist Direktorin des Asien-Programms des European Council on Foreign Relations, einer Denkfabrik für Außenpolitik mit Hauptsitz in Berlin. Nicht nur mit Blick auf den akademischen Austausch zwischen deutschen und chinesischen Hochschulen spricht sie von „gewollter Naivität“, und diese Naivität, mit der noch vor wenigen Jahren deutsche Hochschulen ohne Hintergrundinformationen Kooperationen mit chinesischen Partnern eingegangen seien, sei „ziemlich haarsträubend“.