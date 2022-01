Gefährdete Art : „Vielleicht können wir den Feldhamster retten – gegen alle Wahrscheinlichkeit“

Ein Feldhamster streckt seinen Kopf kurz aus dem dichten Stroh, verschwindet aber gleich wieder. „Das ist Yannick“, weiß Melanie Albert: „Ein Männchen.“ 23 Tiere befinden sich in akkurat aufgereihten Käfigen in einem unbeheizten ehemaligen Schweinestall auf einem Bauernhof in Langgöns im südlichen Kreis Gießen im Winterschlaf. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Feldhamsterschutz der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz haben die 200 Quadratmeter große Halle zu einer Aufzuchtstation umgebaut. Albert, hauptamtliche Feldhamsterschützerin im Bundesprojekt Feldhamsterland, betreut die Station, die im Mai startete.

„Der Winterschlaf des Feldhamsters verläuft anders als der etwa eines Bären, der sich Fettpolster anfrisst und durchschläft“, erklärt die Biologin. Der kleine Nager senkt seine Körpertemperatur von 32 auf 4 Grad, wacht aber alle fünf Tage auf, um etwas aus seinem im Sommer angelegten Vorrat zu fressen und sich zu erleichtern. Von Oktober bis April dauert diese Stand-by-Phase. In der Natur benötigt jedes Tier rund 1,5 Kilogramm Vorräte, überwiegend Samen und Körner, um den Winter zu überstehen.

Die Landwirtschaft bedroht die Hamster

Der Feldhamster ist selten geworden. Auf der Roten Liste gefährdeter Arten nimmt er einen Platz in der höchsten Stufe ein. Hochrechnungen gehen vom Aussterben in Westeuropa bis 2030 aus, weltweit bis 2050. Noch vor 60 Jahren wimmelte es auf den Feldern vor Hamstern. Die Bauern verfolgten sie als Schädlinge und töteten Millionen von ihnen. Aus den Fellen wurden Mäntel genäht. Damals brachten die Weibchen in jeder Saison drei Würfe mit zehn bis zwölf Jungen zur Welt. Ein kapitales Männchen wurde schon mal 40 Zentimeter groß und ein Kilo schwer. Mittlerweile sind die Tiere nur noch gut halb so schwer und zehn Zentimeter kleiner. Die Anzahl der Würfe pro Saison ist auf zwei gesunken, oft nur noch mit drei oder vier Jungen. Nach acht Wochen wirft die Mutter ihre Kinder aus dem Bau.

Hauptverantwortlich für den dramatischen Rückgang sei die Landwirtschaft, erläutert Melanie Albert. Der Lebensraum des Feldhamsters sei das Kornfeld. Und das werde heutzutage innerhalb eines einzigen Tages mit schwerem Gerät restlos abgeerntet. Aus einem Schlaraffenland für Hamster wird von jetzt auf gleich quasi eine Wüste, in der es dem nachtaktiven Nager schwerfällt, seine Vorräte für den Winter zu sammeln. Monokulturen führen zudem dazu, dass das von Natur aus vielfältige Nahrungsangebot der Nager massiv eingeschränkt ist. Auf den Stoppelfeldern gibt es keine Deckung mehr vor Räubern wie Füchsen, Wieseln, Katzen und Greifvögeln.

Feldhamster sind Einzelgänger. Ein Tier – ein Bau. Daher sei es relativ einfach, ihre Anzahl zu bestimmen, sagt die Biologin. Helfer gehen in Reih und Glied über die abgeernteten Kornfelder und suchen mit geschultem Blick die für einen Hamsterbau typischen Löcher. Hessenweit liegt der Durchschnitt bei deutlich unter einem Feldhamster pro Hektar, in guten Gebieten sind es zwei. Zwischen Langgöns und Kirchgöns befindet sich eine der wenigen Kernpopulationen, wenig entfernt davon zwischen Holzheim und Grüningen eine zweite. Da beide Bestände ex­trem isoliert sind, greift Inzucht um sich, was die Überlebenschance der Feldhamster zusätzlich mindert.