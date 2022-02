Gedenkfeier in Hanau : Trauer, Anteilnahme und Kritik

Bei der zentralen Gedenkfeier erinnern Politiker und Angehörige an die Opfer des Anschlags vom 19. Februar 2020 in Hanau. Sie mahnen die lückenlose Aufarbeitung des Geschehens an und rufen zum Kampf gegen Rassismus auf.

Trauer, Gedenken, Solidaritätsversprechen und ein entschlossenes Vorgehen gegen Rassismus haben die Ansprachen der zentralen Gedenkfeier zum zweiten Jahrestag des Anschlags von Hanau geprägt. Zugleich gab es deutliche Kritik von Angehörigen der Opfer am Umgang von Justiz, Polizei und Behörden mit den Hinterbliebenen sowie Forderungen nach einer vollständigen Aufklärung und Unterstützung. Nahezu alle Redner nutzten die Gelegenheit, die vollständigen Namen der Getöteten zu nennen. Rund 100 geladene Gäste, vor allem Vertreter der Politik von Land und Bund sowie der Opferangehörigen, hatten sich am Samstagvormittag auf dem Hauptfriedhof der Stadt Hanau versammelt. Die Gedenkstunde fand auf dem muslimischen Gräberfeld statt. Dort sind drei der am 19. Februar 2020 von dem rassistisch motivierten Attentäter Tobias R. Getöteten in Ehrengräbern bestattet. An die sechs weiteren Todesopfer, deren Gräber in ihren jeweiligen Heimatorten liegen, erinnern weiße Gedenksteine.

Der in Hanau aufgewachsene Täter hatte an dem Abend vor zwei Jahren wahllos auf Menschen mit Migrationshintergrund geschossen. Es starben acht junge Männer und eine Frau auf dem Heumarkt in der Innenstadt und auf dem Kurt-Schumacher-Platz in der Hanauer Weststadt. Der Attentäter tötete anschließend seine Mutter und sich selbst in deren nahe gelegenen Wohnhaus.

„Wir können nur erahnen, was Ihnen genommen wurde, wir können allenfalls versuchen, Ihren Schmerz nachzuempfinden“, richtete Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) in seiner Eröffnungsansprache das Wort an die Angehörigen. „Sie haben das Recht darauf zu erfahren, was in der Tatnacht und davor konkret geschehen ist, wo möglicherweise Fehler gemacht wurden, wie man Schlimmes hätte verhindern können“, sagte Kaminsky mit Blick auf die seit dem Anschlag immer wieder geäußerte Kritik der Angehörigen hinsichtlich der Aufarbeitung des Geschehens. Der vom Hessischen Landtag eingesetzte Untersuchungsausschuss werde einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung leisten, meinte Kaminsky. Gleichzeitig kritisierte er die Einstellung der Ermittlungen durch die Bundesanwaltschaft. Der Kampf gegen Rassismus und Hass könne allerdings nicht den staatlichen Stellen allein überlassen werden. „Wir alle sind aufgefordert, uns täglich für ein friedliches Miteinander und die Achtung der Menschenwürde einzusetzen“, so Kaminsky.

Mit den Worten: „Wir stehen hier an ihren Gräbern und ich verneige mich tief“, würdigte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) die Opfer. Der Terrorakt vom 19. Februar 2020 habe die Stadt, das Land und ganz Deutschland erschüttert. Die Getöteten würden nicht vergessen. Doch es sei nicht sicher, ob alle noch bestehenden Fragen beantwortet werden könnten. Vor allem die Frage, ob das Attentat hätte verhindert werden können, bewege auch ihn. Den vielfach kritisierten Umgang der Behörden mit den Opferfamilien kommentierte Bouffier mit den Worten: „Es war eine außergewöhnliche Situation, das muss auch berücksichtigt werden. Das schließt einen sensibleren Umgang mit den Angehörigen aber nicht aus.“ Doch man habe daraus auch gelernt, versicherte der Ministerpräsident.