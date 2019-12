Gateway Gardens : Neun Minuten bis zum Hauptbahnhof

Die Entwickler der Bürostadt Gateway Gardens haben Sinn für Ironie. Vor einer Baustelle prangt ein Plakat am Bauzaun: „Gateway Gardens. Urbanes Stadtquartier“, ist dort zu lesen. Das ist gleich dreifach witzig. Denn Gateway Gardens ist, erstens, nicht „urban“ im klassischen Sinn, sondern eine Bürostadt auf einer von Autobahnen und Schnellstraßen umgebenen Insel neben dem Flughafen. Zweitens liegt das Gelände nicht mitten in der Stadt, sondern an deren Peripherie am Waldrand. Drittens ist Gateway Gardens nicht das, was man landläufig unter einem Quartier versteht, nämlich ein gut durchmischtes Viertel, in dem verschiedene Funktionen – Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Sport, Einkaufen – aufeinander treffen. In Gateway Gardens sind Wohnungen wegen des nahen Flughafens nicht zulässig. Und außer einem frisch eröffneten Rewe-Markt, zwei Imbissbuden und einiger Hotelrestaurants gibt es dort keine Gelegenheiten, um sich zu versorgen.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Etikettenschwindel hat Gateway Gardens eigentlich auch gar nicht nötig. Denn die für das Gewerbegebiet verantwortlichen Planer um die neue Geschäftsführerin Carolyn von Monschaw könnten selbstbewusst mit offenen Karten spielen, statt den Nutzern mit absurden Slogans Sand in die Augen zu streuen. Ihr Blatt, um im Bild zu bleiben, enthält nämlich einige Trümpfe. Die Verkehrsanbindung zum Beispiel ist erstklassig, zumal nun auch noch die S-Bahn direkt vor der Haustür hält. Die Gäste der acht Hotels und die rund 5000 Mitarbeiter der bisher dort ansässigen Unternehmen können sich freuen. Wie wäre es daher mit dem Slogan „Gateway Gardens. Die moderne Hotel- und Bürostadt am Flughafen“? Das wäre ehrlich und einprägsam.