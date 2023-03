Sie stehen in der Küche, hinter der Bar oder an der Hotelrezeption – vier Nachwuchskräfte aus der Gastronomie- und Hotelbranche berichten von ihrem Alltag, von großen Träumen und kleinen Pralinen und von Feierabend morgens um fünf.

Freitag Morgen, Viertel vor zehn. Lorène Schmied steht in der Küche des „Emma Metzler“ und bindet sich die Haare zu einem strengen Dutt zusammen. Dann bringt sie den Teig, der später einmal zu Sauerteigbrot werden soll, nach draußen. „Das ist so etwas wie mein kleines Baby. Am Anfang habe ich es nicht so richtig hingekriegt, aber jetzt sieht das Brot richtig gut aus“, sagt sie.

Schmied ist im zweiten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Köchin und momentan vor allem für die vegetarischen Hauptspeisen zuständig. Anhand des Sauerteigbrots, oder vielmehr anhand des Weges dorthin, lässt sich Schmieds Leidenschaft für das Kochen erklären. Die 25 Jahre alte Frankfurterin sagt, sie wolle etwas Eigenes schaffen, etwas, das sichtbar, fassbar und auch genießbar ist: „Ich mag diese klassische Idee von Arbeit.“