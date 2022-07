Stadt reagiert auf Gaskrise : Warmwasser wird abgestellt

Die mit 30.000 Einwohnern größte Stadt im Rheingau-Taunus-Kreis will wegen der erwarteten Verschärfung der Energiekrise den Verbrauch im Rathaus und kommunalen Liegenschaften verringern. Ziel ist es, in Taunusstein ein Einsparpotenzial von knapp 500.000 Kilowattstunden Heizenergie zu heben. Das wäre eine Verbrauchssenkung um rund 48.000 Kubikmeter Gas.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden.



„Der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf die Gaslieferungen aus Russland treffen auch die Bürger in Taunusstein. Viele haben bereits drastisch erhöhte Abschlagszahlungen von ihren Versorgern erhalten“, sagt Bürgermeister Sandro Zehner (CDU). Die Stadt habe die relevanten Energieverbräuche in kommunaler Verantwortung evaluiert und Vorhaben beschlossen, die unmittelbar wirkten. Sie ergänzten die seit Jahren stattfindende nachhaltige Umstellung von Heizanlagen, Beleuchtungssystemen und Energieversorgung, um kurzfristige Einsparpotenziale zu heben, sagt der Bürgermeister.

Von Herbst an „intelligente Heizfühler“

Beschlossen wurde unter anderen, das Wasser im Freibad Hahn ohne Zuschaltung der Gastherme zu heizen. Sie erwärmt das Wasser bislang auf mindestens 21 Grad. Nun soll ausschließlich die Solaranlage genutzt werden. Das genügt laut Stadtverwaltung an sonnigen Tagen für eine Temperatur von bis zu 23 Grad und bei Bewölkung von 20 Grad. Prüfen will die Stadt ergänzende Maßnahmen wie die Anschaffung einer Nachtabdeckung des Beckens, um den Wärmeverlust zu minimieren.

In drei Feuerwehrgerätehäusern und den vier Kitas sollen von Herbst an „intelligente Heizfühler“ eingesetzt werden, mit denen die Stadt im Rathaus schon gute Erfahrungen gesammelt hat. Sie amortisierten sich nach spätestens fünf Jahren. Generell soll in Feuerwehrgerätehäusern sowie in den Sporthallen eine maximale Raumtemperatur von 20 Grad in den Umkleiden sowie maximal 15 Grad in den Fahrzeughallen und den Sporthallen selbst gelten. Durch das große Raumvolumen ergebe sich vor allem bei den Sporthallen ein großes Einsparpotenzial. Nach Rücksprache mit den Vereinen wird es in der Zugmantelhalle, der Aartalhalle, dem Bürgerhaus Seitzenhahn, der Sport- und Kultur-Halle Wingsbach sowie dem Gründerzentrum zudem kein Warmwasser mehr geben. Eine Umfrage unter den Nutzern habe ergeben, dass in den Hallen die Duschen nur vereinzelt genutzt würden.

Im Rathaus wird es von Herbst an nicht wärmer als 20 Grad Celsius. Eine weitere Absenkung lasse die Arbeitsstättenverordnung nicht zu, sagt Zehner. Alle Mitarbeiter der Verwaltung sollen gezielt und wiederholt über Möglichkeiten zur Einsparung von Energie am Arbeitsplatz informiert werden. Zehner verweist darauf, dass alle Straßenbeleuchtungen auf LED-Lichttechnik umgerüstet worden sind. Eine erst kürzlich auf dem Rathausdach installierte Photovoltaik-Anlage decke rund 40 Prozent des Stromverbrauchs.

Unterdessen stimmt Landrat Frank Kilian (parteilos) angesichts gedrosselter Liefermengen von russischem Gas die Bürger auf Entbehrungen ein. „Herbst und Winter könnten hart und kalt werden“, heißt es warnend aus dem Kreishaus. Kilian appelliert, jetzt vorzusorgen, um Energie einzusparen. Im Kreishaus wurde eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Kreisbrandinspektor Christian Rossel eingerichtet. Sie soll Konzepte und Pläne „für den Ernstfall“ erarbeiten. Der Kreis sei aber auf die Hilfe und Unterstützung der Privathaushalte angewiesen, sagt Kilian. In der Arbeitsgruppe sollten unterschiedliche Szenarien durchgespielt werden, um auf die verschärfte Energiemarktkrise vorbereitet zu sein. Der Landkreis wolle auf seiner Internetseite Tipps zum Energiesparen geben, auch wenn nicht jeder Vorschlag Begeisterung hervorrufen werde. Es müsse aber jetzt mit dem Einsparen von Energie begonnen werden, „damit wir im Winter warme Wohnungen haben“.